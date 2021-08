O estoque da RIDE, pois Lordstown suporta a visão da produção e prevê a entrega no primeiro trimestre; Ganhos de quinta-feira

Lordstown Motors (passeio) disse na quarta-feira que ainda espera iniciar a produção de seu caminhão elétrico no próximo mês, com os primeiros embarques chegando no primeiro trimestre. Fabricante concorrente de carros elétricos Chegada (ARVL) apresentará um relatório na quinta-feira. As ações da RIDE subiram tarde.







Ganhos de Lordstown

A empresa continua a limitar a produção de veículos a partir do final de setembro, apoiando a orientação emitida em maio. Lordstown também prevê a conclusão da validação do veículo e aprovações regulatórias em dezembro e janeiro.

“Isso será seguido por implantações com clientes selecionados no primeiro trimestre, antes das entregas comerciais no início do segundo trimestre, com a rampa caindo no segundo semestre do próximo ano”, disse a CEO Angela Strand.

O departamento informou ainda que a sua fábrica está pronta para a produção com o reequipamento das oficinas de estamparia, montagem, chassis e pintura concluídas.

Além disso, a linha da bateria está totalmente operacional, com o primeiro local da linha do motor do cubo elétrico funcionando e agora instalado.

“Também estamos avaliando potenciais parceiros estratégicos, com muitos participantes da indústria reconhecendo os enormes benefícios disponíveis para eles ao usar nossa fábrica bem localizada de 6,2 milhões de pés quadrados e campus de 650 acres”, disse Strand.

As perdas por ação aumentaram para 61 centavos, de 11 centavos um ano antes. Os analistas ouvidos pela FactSet esperavam uma perda de 49 centavos por ação. A receita era zero.

Em um movimento que lança dúvidas sobre o futuro de Lordstown, o investidor número um Grupo de cavalos de batalha (WKHS) em 10 de agosto, vendeu a maior parte de sua participação em Lordstown. Workhorse vendeu 11,9 milhões de ações desde 1º de julho, reduzindo sua participação de 10% na empresa com sede em Ohio em dois terços.

No entanto, no processo de 26 de julho à SEC, Lordstown disse que tinha tem um acordo O fundo de hedge YA II compra até US $ 400 milhões em ações da empresa.

Na quarta-feira, a empresa aumentou sua oferta de gastos de capital para 2021 para US $ 375 milhões – US $ 400 milhões, em grande parte relacionada a pré-pagamentos para compras de hardware, de uma visão anterior entre US $ 250 milhões e US $ 275 milhões. Você também vê liquidez no final do terceiro trimestre de $ 225 milhões a $ 275 milhões, sem incluir qualquer dinheiro do aumento de capital contra uma oferta de liquidez no final do ano anterior variando entre $ 50 milhões e $ 75 milhões.

Após a última declaração de lucros, Lordstown disse que está atrasando o início da produção de seu caminhão elétrico de resistência para o final de setembro. A administração também disse que a produção será limitada e, na melhor das hipóteses, 50% das previsões anteriores.

Desde então, muitos gerentes seniores deixaram a empresa em apuros. Lordstown disse aos investidores em 8 de junho que não tinha dinheiro suficiente para iniciar a produção comercial e as vendas de resistência e indicou que poderia fechar o negócio se não obtivesse mais financiamento. No entanto, uma semana depois, a empresa disse que tinha dinheiro suficiente para iniciar a produção e esperava construir entre 15.000 e 20.000 caminhões até maio de 2022.

Em maio, a empresa de vendas a descoberto Hindenburg Research alegou que Lordstown enganou investidores com números de pedidos falsos, entre outras coisas, para levantar capital para seu caminhão elétrico de resistência. O Relatório Hindenburg também disse que o caminhão estava a anos de produção.

Dow corre, fabricantes de vacinas mergulham quando a Casa Branca vê Covid Hope

Ganhos de acesso

Os analistas esperam que a Avons, fabricante britânica-americana de carros elétricos comerciais leves, sofra uma perda de 5 centavos por ação com retorno zero.

A empresa de alcance diz que tem quatro veículos elétricos em desenvolvimento: um ônibus, uma caminhonete, uma van e uma minivan plataforma. A produção do ônibus está programada para começar no último trimestre de 2021.

A Reach afirma que seus carros elétricos são os primeiros carros elétricos que custam o mesmo que seus equivalentes a gasolina e diesel. A empresa diz que construiu uma plataforma para veículos elétricos que pode ser dimensionada para fazer várias variantes em várias classes de veículos.

A empresa anunciou em maio que fez parceria com Uber (Uber) para desenvolver o Veículo de Acesso, com produção prevista para o terceiro trimestre de 2023.

Lordstown, estoque de acesso

As ações da RIDE subiram 3,2% no final, após fechar 4,3% abaixo de 5,58 em mercado de ações hoje. As ações estão abaixo de uma alta de 52 semanas de 31,80, alcançada em setembro de 2020. As ações da RIDE estão sendo negociadas bem abaixo de seu nível. Sequência de 50 dias, para mim Análise de gráfico MarketSmith.

Lordstown força relativa da linha Ele escorrega e está no nível mais baixo de todos os tempos.

Enquanto isso, o estoque de ARVL caiu 6,2% para 12,80%. As ações da ARVL perderam dois terços de seu valor desde que alcançaram 37,18 no dia 7 de dezembro de 2020. RSL atingirá valores mais altos após atingir mínimos históricos.

As ações da WKHS caíram 4,5% e as ações da UBER caíram 2,5%.

