O desenvolvedor por trás do incrível Leviathan Axe em God of War infelizmente se foi

George Mule, ex-engenheiro de jogo da Sony Santa Monica Studio, responsável pelo manuseio deus das guerras Axe Leviathan e Blades of Chaos, infelizmente, faleceram na última quinta-feira. As homenagens têm circulado nas redes sociais desde então, com o design de combate liderando o caminho Mihir Sheth atribui a ele um papel importante na engenharia Por trás da sensação das duas armas icônicas.

“No SMS, ele trabalhou nas armas de Kratos, navegação, sistemas de RPG, inúmeros comportamentos de combate, melhorias no sistema de programação para capacitar designers e muito mais. Ele era um veterano na equipe que teve um papel importante na finalização do jogo e esmagando insetos. ”George escolheu o apelido de” George Mal-humorado “graças ao seu compromisso em ver a ideia se concretizar, enquanto Sheth explica como ele pode seguir projetos paralelos na culinária, carpintaria e filmes caseiros.

Recentemente, um dos melhores desenvolvedores de jogos com quem já trabalhei se tornou uma lenda absoluta do Santa Monica Studio. Seu nome era George Mole. Ele era um dos homens mais doces que conheci. Está à esquerda nesta imagem do Game Awards. Animado como sempre. pic.twitter.com/oFiC4w0lQz – Sam Hendrick (@MDSVeritas) 4 de setembro de 2021

George parece ter considerado God of War o culminar de sua carreira, com Sheth explicando como ele “nunca pensou que estaria trabalhando em um jogo e mostra que ele é tão simpático em seus altos e baixos. Dois anos depois. Nós fizemos muito bem, não foi “. A carreira de George no desenvolvimento de jogos durou mais de 20 anos, mas ela deixou o Sony Santa Monica Studio alguns meses atrás.

Além de God of War, ele também trabalhou em Yiba: Ninja Gaiden ZE Protótipo 2E queda dos titãs, E Scarface: O mundo é seu, entre outras coisas.

Há muito que posso dizer e tenho certeza de que é o caso de muitas das outras pessoas com quem ele trabalhou. Eu dou boas-vindas a outros para compartilhar nos comentários. Os jogos são feitos por pessoas, e todos nós perdemos um grande na quinta-feira. Sentiremos sua falta, grande homem. pic.twitter.com/CR4go6tgDc – Meher Sheth (@youtheremhere) 4 de setembro de 2021

RIP George Mall.