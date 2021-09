O Departamento de Estado não dirá o que acontecerá com os evacuados afegãos que não passarem no processo de verificação ‘estrito’.

o Ministério das Relações Exteriores Na quinta-feira, ele se recusou a explicar o que acontece com os candidatos ao Visto de Imigrante Especial (SIV) que foram evacuados de Afeganistão que falham no processo de verificação ‘estrito’.

“Antes de qualquer evacuação do Afeganistão entrar neste país, eles passam por um veterinário rigoroso”, disse o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, a repórteres. “A menos que concluam o veterinário, eles não estarão em posição de vir para os Estados Unidos.”

Pessoas presas no Afeganistão receberão métodos de evacuação “projetados”: Ministério de Estado

Mas quando pressionado por repórteres sobre o que acontecerá com aqueles que não forem aprovados no processo de verificação, o porta-voz do Departamento de Estado disse que não iria “detalhar publicamente” o que acontece nessas situações – incluindo se eles podem ser enviados de volta ao Taleban agora – em um país controlado pelo Talibã.

O governo Biden disse repetidamente que honrará seu compromisso com os afegãos que serviram nas forças dos EUA ou da coalizão durante a guerra de 20 anos no Afeganistão, aceitando-os nos Estados Unidos por meio do programa SIV.

Price disse que o processo de seleção de vistos deve ser rápido porque o governo aumentou os recursos para processar as dezenas de milhares de pessoas que buscam entrada nos Estados Unidos.

Textos relatados pedindo aos americanos retidos no aeroporto de Cabul para placas de passaportes; Não inserido: Solomon

O Departamento de Estado estabeleceu “instalações apropriadas” para os requerentes de visto afegão serem acomodados enquanto seu processo de verificação é concluído.

Quase 31.000 americanos e afegãos chegaram do Afeganistão após o colapso do país, há mais de duas semanas.

Obtenha o aplicativo FOX News

Das mais de 30.000 chegadas, disse o porta-voz, 77 por cento dos afegãos são considerados em risco, incluindo aqueles com papéis de seguros privados e candidatos.

“Acho que o fato de evacuarmos dezenas de milhares de afegãos vulneráveis ​​- a grande maioria dos 124.000 indivíduos que se enquadrarão nessa categoria – demonstra nossa capacidade de manter nosso compromisso com os indivíduos que trabalharam conosco, Price disse. “Esse compromisso não expirou em 31 de agosto, não expirou ontem e continuará no futuro.