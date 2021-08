O comerciante do ‘Wolf of All Streets’ espera que o Bitcoin ultrapasse US $ 100.000 em 6 a 12 meses – Mercados e preços Notícias Bitcoin

O corretor de criptomoedas e investidor Scott Melker, também conhecido como “O Lobo de Todas as Ruas”, espera que o Bitcoin alcance o máximo de todos os tempos até o final do ano. “Eu não ficaria surpreso em ver o Bitcoin sendo negociado a seis dígitos nos próximos seis a doze meses, ou mesmo o ethereum pagando perto de US $ 10.000 naquele tempo”, disse ele. O trader também vê o projeto de lei de infraestrutura de US $ 1,2 trilhão do Senado como o maior anúncio da história para o Bitcoin.

O comerciante do ‘Lobo de Todas as Ruas’ vê muitos aspectos positivos do Bitcoin, uma vez que empurra o preço para US $ 100.000

Scott Melker, apresentador do podcast “The Wolf Of All Streets”, assinante Sua visão sobre o bitcoin com o Kitco News na semana passada. Melker é um comerciante e investidor do setor privado na Texas West Capital. Ele é o autor do boletim informativo “The Wolf Den” e consultor de vários projetos baseados em blockchain. Em junho do ano passado, Binance concedeu-lhe o prêmio de Influenciador do Ano na América do Norte.

Comente no Fatura de infraestrutura de US $ 1,2 trilhão Aprovado pelo Senado na semana passada, ele disse que foi o maior anúncio da história do Bitcoin. Com tantas discussões intensas dentro da comunidade de criptografia e um número crescente de legisladores falando por Sobre criptomoeda, Melker disse:

Isso aumenta a conscientização, o que pode, na verdade, fazer com que mais pessoas comprem do que vendam.

Ele continuou: “Estamos falando sobre imprimir mais de um trilhão de dólares do nada para pagar a conta de infraestrutura que não tem absolutamente nada a ver com criptomoeda. Mas a exigência de uma criptomoeda resultou no congelamento da conta por três ou quatro dias. O mundo inteiro estava falando sobre Bitcoin e a indústria de criptomoedas. ”Há alguma ironia nisso.”

O apresentador do podcast O Lobo de Todas as Ruas observou que o projeto de infraestrutura ainda precisa ser aprovado e sancionado pela Câmara. “Isso não acontecerá até 2023. Portanto, estamos falando de um horizonte de tempo muito longo para qualquer atividade aqui.”

Outro fator positivo que afeta o mercado de criptomoedas é a possibilidade de a Securities and Exchange Commission (SEC) dos Estados Unidos aprovar um Bitcoin Trading Fund (ETF). “A aprovação do ETF será o maior evento na história do Bitcoin para essa grande parede de dinheiro com confiança para entrar – fundos de pensão, doações, fundos soberanos. Eles virão quando houver um ETF.” O comerciante explicou:

Este será um catalisador para a adoção institucional genuína do Bitcoin. Um ativo regulamentado no qual eles podem confiar e é examinado por seus gerentes de risco e pela Comissão de Valores Mobiliários.

Embora Melker tenha notado que a regulamentação no espaço de criptografia é inevitável, Melker disse que o novo chefe da SEC, Gary Gensler, que anteriormente ministrava cursos de criptografia no MIT, provavelmente introduzirá regulamentações razoáveis ​​que beneficiarão a indústria de criptografia. Jensler recentemente Senadora Elizabeth Warren Esses poderes e recursos adicionais são necessários para supervisionar a indústria de criptomoedas.

“Uma regulamentação razoável que proteja os consumidores é uma coisa boa e provavelmente abriria a porta para muito dinheiro institucional grande esperando por esse tipo de luz verde entrar no mercado”, disse Melker.

Melker também discutiu suas previsões de preços de Bitcoin e Ether. No momento da escrita, Bitcoin está em $ 47.218, enquanto Ether está em $ 3.273 com base em dados de Mercados Bitcoin.com.

“É uma função do preço que realmente alcança o valor”, explicou o apresentador de O Lobo de Todas as Ruas. “Vimos uma liquidação significativa de traders alavancados, fazendo com que a cadeia de preços caísse mais do que deveria.”

Ele explicou: “Quando o bitcoin caiu de $ 60.000 para $ 50.000, vimos quase $ 10 bilhões em liquidação. Um milhão de contas individuais foram liquidadas. Vimos atividade semelhante de $ 40.000 para $ 30.000. Não acho que seja esse o caso. É era o valor justo do Bitcoin. Agora estamos vendo um retorno do interesse institucional e o benefício de preços mais baixos. ”

Melker previu uma alta recorde de novos preços de bitcoin e Ethereum até o final do ano:

Acho que essa correção acabou e devemos ver novos máximos até o final do ano. Eu não ficaria surpreso em ver o Bitcoin sendo negociado em seis dígitos nos próximos seis a doze meses, ou mesmo o ethereum pagando perto de US $ 10.000 naquele tempo.

Ele acrescentou que, no longo prazo, o Bitcoin provavelmente será um ativo de sete dígitos e o Ethereum, pelo menos, US $ 20-30 mil.

Em maio, Melker Ela disse Os investidores podem entrar no mercado de criptomoedas investindo no meme criptomoeda dogecoin. Elon Musk, CEO da Tesla, e dono da equipe da NBA, Dallas Mavericks, Mark Cuban, recentemente Ela disse Dogecoin é a criptomoeda mais poderosa quando se trata de uso como meio de troca.

O que você acha dos comentários de Melker? Deixe-nos saber na seção de comentários abaixo.

