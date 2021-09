O Chrome OS 93 está indo para o Chromebook hoje, e é tudo sobre os detalhes

Hoje Google lança Chrome OS 93 Para Chromebooks, apenas uma semana após seu lançamento Chrome 93 em plataformas móveis e de desktop. Os Chromebooks têm sido um sucesso nos últimos anos graças ao Chrome OS confiável, seguro e fácil de usar, e o Chrome OS 93 adiciona polimentos aqui e ali para ajudá-lo a aproveitar ainda mais seu Chromebook. Aqui estão todos os recursos e ajustes importantes que vêm com esta atualização.

Veja seus arquivos importantes rapidamente

Ninguém gosta de mergulhar em seu labirinto de diretórios para encontrar seus arquivos. Todos nós fizemos uma captura de tela ou baixamos um arquivo para um computador – e lutamos para encontrá-lo novamente. É por isso que o Google lançou Baixe com Chrome OS 89Manter seus arquivos importantes à mão. O Tote fica melhor com o Chrome OS 93, mostrando três visualizações de capturas de tela recém-adicionadas ou downloads na prateleira. Isso ajuda a identificar rapidamente os downloads recentes e os arquivos instalados sem precisar clicar primeiro em Tote. Ainda este ano, o Google planeja adicionar o status do download do arquivo tanto no Shelf Preview quanto no Tote.

Gerenciamento aprimorado de aplicativos de inicialização

Já se passaram vários anos desde que o Google renovou a gaveta de aplicativos para Chromebooks, substituindo o antigo iniciador de “cartão” por um focado no toque. O iniciador redesenhado trouxe melhorias de usabilidade para Chromebooks touchscreen, mas a experiência é completamente não intuitiva com um mouse. Embora o Chrome OS 93 não resolva bem o problema, ele introduz um ajuste que torna os aplicativos móveis menos escorregadios. Se você tocar e segurar um aplicativo no inicializador, verá uma nova interface de usuário que torna mais fácil ver para onde seu aplicativo vai quando você o move.

Veja os níveis de bateria da sua caneta

É frustrante descobrir que a bateria da caneta digital acabou, especialmente quando a aula está prestes a começar. Com o Chrome OS 93, o Chromebook exibirá o nível da bateria da caneta para que você saiba quando comprar uma bateria AAAA difícil de encontrar antes que seja tarde demais. A bateria aparecerá nas configurações da caneta na barra de tarefas, mas sua milhagem pode variar de acordo com a caneta.

Melhor experiência para aplicativos Android incompatíveis

Os aplicativos Android são notórios por sua compatibilidade inconsistente com Chromebooks. Além de uma série de problemas de desempenho, alguns aplicativos Android são bastante instáveis ​​e travam, simplesmente porque os desenvolvedores os criaram para telefones e tablets. Para melhorar a estabilidade com aplicativos que não funcionam bem com Chromebooks, o Chrome OS 93 bloqueará o tamanho da janela de qualquer tela para a qual o desenvolvedor o tenha projetado. Para aplicativos (como o Gmail) que não são otimizados para Chromebooks, você encontrará um novo menu no centro da barra de endereço do aplicativo – clicar nele trará três predefinições: telefone, tablet e escalabilidade. Se você selecionar Redimensionar, o Chrome OS avisará que o aplicativo pode ter problemas ou reiniciar.

Configurações de idioma do teclado reformuladas

Os usuários internacionais podem adicionar diferentes teclados em seu Chromebook para alterar o idioma de escrita (além de usar caracteres exclusivos como diacríticos). O Chrome OS 93 torna a configuração da entrada do teclado menos confusa – o Chrome OS permitirá que você personalize-o diretamente nas Preferências do Sistema em vez de abrir uma nova guia do navegador. A mudança também elimina a interface de usuário do teclado antigo para uma aparência de Material Design. Para ver a mudança, vá até as entradas em Preferências do Sistema e clique na pequena seta na seção Métodos de Entrada.

Aceleração de reprodução de vídeo

Se você estiver assistindo a um vídeo longo ou a uma série longa, o tempo economizado ao acelerar um pouco pode ser de horas, sem necessariamente ter que dificultar a compreensão do conteúdo. Com a atualização mais recente do Chrome OS 93, o navegador Chrome irá integrar controles de velocidade de reprodução em seu reprodutor de mídia para economizar seu tempo. Embora os novos controles de velocidade de vídeo do Chrome possam ser usados ​​em todas as plataformas rodando 93 ou mais, ele ganhou um lugar especial nesta lista devido à enorme quantidade de tempo que pode economizar com vídeos longos. Verificar Chrome Cover 93 Mais recursos e melhorias para chegar ao navegador.

mudanças menores

Existem algumas mudanças menos significativas, mas ainda bem-vindas, que são novas nesta versão do Chrome OS:

O Picture-in-Picture teve um pequeno ajuste no Chrome OS 93, deixando de lado suas arestas afiadas com cantos arredondados. Embora eu gostaria que a imagem fosse mais moderna, a imagem dentro da imagem parece mais moderna e se encaixa perfeitamente no design geral do Chrome OS.

Os cantos arredondados tornam a imagem na foto muito mais bonita.

O Android 11 (ARCVM) para Chromebooks ganha uma série de melhorias no gerenciamento de memória neste ciclo de lançamento. Junto com várias otimizações do Android, o Chrome OS agora reduzirá o uso de RAM quando os aplicativos Android não estiverem sendo usados ​​ou quando houver pouca memória. Essas melhorias não têm efeito em dispositivos que executam o Android 9.0 ou anterior.

A digitalização lembrará suas configurações de digitalização para que você não precise fazer isso. Agora, você não terá que configurar suas preferências de digitalização toda vez que quiser digitalizar um documento – o aplicativo salvará automaticamente suas configurações de digitalização no Chrome OS 93.

Aplicativos Linux para Chromebooks agora podem usar o gerenciador de arquivos do Chrome OS para selecionar arquivos . A maioria dos aplicativos usa diálogos de GTK ou outros kits de ferramentas para abrir arquivos, mas com essa mudança, isso permitirá que você execute o gerenciador de arquivos original.

As configurações de ortografia e gramática nas Preferências do Sistema receberam uma nova interface de usuário no Chrome OS 93. Semelhante às configurações de idioma do teclado redesenhadas, a interface do usuário atualizada é mais limpa e fácil de configurar.

As configurações de ortografia e gramática são mais organizadas e fáceis de configurar.

Os administradores agora podem permitir que os aplicativos Android acessem os certificados do dispositivo e do usuário do Chrome OS. Anteriormente, os aplicativos só podiam acessar os certificados disponíveis no Android, mas não aqueles no Chrome OS.

Os administradores agora podem solicitar reautenticação online regular para o login e tela de bloqueio. O Chrome OS 93 expande o suporte de reautenticação para usuários de ID do Google para maior segurança, incluindo aqueles que usam 2FA como Yubikeys ou SMS.

O Android 11 para Chromebooks continua sendo lançado em um ritmo lento. Não temos certeza de quais dispositivos receberam Android 11 com Chrome OS 93 – vamos atualizá-lo se descobrirmos.

O Chrome OS 93 pode não ser a versão mais empolgante para os Chromebooks, mas a verdade é que o Google não precisa mais incluir tantas novas funções em cada atualização importante como antes. A experiência básica do Chrome OS é realmente boa, e o Chrome OS 93 a melhora ainda mais com ajustes que tornam seu Chromebook mais divertido de usar. Existem novos recursos para deixá-lo animado também – procure-os quando o Chrome OS 93 chegar ao seu dispositivo hoje ou nos próximos dias.