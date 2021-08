O Chicago White Sox vence a partida “Field of Dreams” na carreira de Tim Anderson em casa

Dyersville, Iowa – Tim Anderson Recentemente, ele admitiu que nunca havia visto o filme “Campo dos Sonhos”. Bem, ele acabou de enviar um roteiro muito bom para uma sequência.

Anderson acertou Homer em duas corridas com uma na nona entrada no milharal para encerrar o jogo “Field of Dreams” de forma cinematográfica, com o Chicago White Sox derrotando o New York Yankees por 9-8 na noite de quinta-feira no beisebol da Major League One em Iowa .

“Os fãs vieram ver um show, e nós demos um show a eles”, disse Anderson.

Anderson, que tinha um RBI duplo antes, conseguiu o primeiro lance de Zach Britton (0-1) para Houmra décimo terceiro nesta temporada.

Aparentemente se divertindo tanto quanto qualquer um dos presentes, Anderson dançou ao redor das bases depois de ser atingido e balançado pelas mãos perto do pescoço enquanto voltava para casa e a enterrada festiva no prato de seus companheiros de equipe.

“Conseguir sair desses momentos foi definitivamente um dos melhores momentos da minha carreira”, disse Anderson, que mandou a multidão de 7.832 pessoas para o outro lado do milharal e para dentro de seus carros – depois de uma exibição de fogos de artifício e fogos de artifício – no campo feito do princípio.

A chance de ida e volta de Tim Anderson foi seu oitavo home run em um emocionante jogo “Field of Dreams”. AP Photo / Charlie Neibergall

Aaron Judge E Giancarlo Stanton Ambos os Pigeon Wrecks atingiram duas etapas para os Yankees no topo do nono lugar All-Star mais próximo Liam Hendricks (7-2), quando o evento temático de retrocesso do filme se tornou uma competição de sucesso no milharal.

Essa era exatamente a emoção que muitos jogadores esperavam em voz alta antes do anoitecer. Foram oito bolas longas no total, duas do juiz.

Também teve um final hollywoodiano, com uma chance de vitória de Anderson. E daí se fosse mais “natural” do que “campo dos sonhos”?

“Ele era uma energia e, um homem, nossa equipe. Que líder”, disse Miguel Cairo, CEO em exercício do White Sox, que atuou como Tony La Russa.

Eles tocaram ao lado do set do amado filme de 1989, estrelado por Kevin Costner, Amy Madigan, Ray Liotta e James Earl Jones, e até mesmo os fãs dos Yankees que fizeram a viagem não puderam ir para casa, mas ficaram felizes com a experiência.

iniciar ejetor Andrew Heaney, que foi marcado por sete corridas em cinco rodadas em mais uma rivalidade com sua nova equipe, estava tendo dificuldade em pensar nas lembranças do rescaldo.

No entanto, embora os Yankees tenham terminado em quarto na AL East – e na corrida por dois lugares famosos – eles não esquecerão essa viagem pelo resto de suas carreiras.

“Este foi um lugar tão especial e incrível para um jogo de beisebol como eu sempre estive”, disse o técnico Aaron Boone.

Jose abreu Acerte o primeiro motor no mar de pernas verdes e companheiros de equipe Eloy Jimenez E Sibi Zavala Ele e seus companheiros de banda seguiram para o White Sox nesta velha noite de verão em uma fazenda com os times em uniformes estilo 1919 para combinar.

O juiz usou chuteiras pintadas sob medida para comemorar o filme, com talos de milho nas laterais e a famosa frase “Se você construir, ele virá” estampada nas línguas.

Líder da Era League Lance Lin Homer evitou três corridas de Judge e um único tiro de Brett Gardner Terminar cinco rodadas pelo White Sox, e permanecer invicto nas últimas oito partidas.

Costner começou a noite com uma entrada de estrela, saindo lentamente dos cantos – como Shoeless Joe Jackson e seus co-estrelas fantasmagóricos no filme – antes de virar para assistir os jogadores fazerem o mesmo no jogo feito para a TV. Apresentações. O discurso de Costner ao público incluiu uma pergunta obrigatória em referência à famosa frase do filme, “É este o paraíso?”

Não, é Iowa, mas a MLB estará de volta, como o comissário Rob Manfred prometeu para 2022, as equipes ainda não foram definidas.

“Eu gostaria que tivéssemos um pouco mais de tempo aqui para realmente absorver tudo e apreciar isso, mas a temporada está passando rápido”, disse Gardner.

família vem em primeiro lugar

La Rosa perdeu o jogo para assistir ao funeral de sua cunhada na Flórida. La Rosa, de 76 anos, se encaixava perfeitamente no local, com seu time em roupas vintage.

“Eu cresci abraçando a história do jogo e acho que muitas vezes perdemos partes dela”, disse ele no início desta semana. “Field of Dreams é um grande filme e é tudo sobre família e tudo sobre o jogo.”

Não exatamente luar GRAHAM

Ambas as equipes foram autorizadas a ser o 27º jogador da lista, então o Yankees escolheu um jogador externo Stephen Floreal O White Sox chamou o jogador defensivo Danny Mendyk. Floreal estava prestes a chegar a Moonlight Graham, que entrou em apenas um jogo da liga principal com o New York Giants em 1905, tornou-se médico de Minnesota e teve um papel importante na trama do filme. O jogador de 23 anos fez 28 partidas pelo Yankees nesta temporada.

A Associated Press contribuiu para este relatório.