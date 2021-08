O céu pode esperar, talvez, mas não o telefonema do Papa

CIDADE DO VATICANO (AP) – O céu pode ter esperado, mas um telefonema para o Papa não.

Em um desvio decididamente incomum do protocolo, o Papa Francisco pegou um telefone celular de um assessor enquanto estava no centro do palco no auditório do Vaticano para sua audiência semanal de quarta-feira com o público. Francisco, que abençoou os presentes perto do final do evento, conversou animadamente por alguns minutos com quem estava do outro lado.

O Papa gesticulou com a mão livre como se o interlocutor pudesse vê-lo – um motivo comum para muitas pessoas ao falar ao telefone – enquanto segurava o aparelho sobre a orelha esquerda com a outra mão. Francis parecia estar explicando algo e falando mais.

Ele moveu a mão direita duas vezes como se estivesse assinando algo.

O Vaticano se recusou a comentar sobre a natureza da chamada pública.

Depois de abençoar os membros de sua audiência, o papa geralmente penetra na multidão para saudar vários deles afetuosamente. Mas em outro desvio da rotina, Francis mudou abruptamente de direção na quarta-feira, enquanto conversava com outro assistente quando estava prestes a descer as escadas. Em vez de saudar os fiéis, siga em direção à porta de saída trancada no palco.

A princípio o assistente, e depois o Papa, sinalizou aos participantes que deveriam esperar. O ajudante abriu a porta e o papa rapidamente saiu do pódio. Poucos minutos depois, Francis desceu a escadaria de mármore até a seção de audiência para se misturar com as pessoas que queriam apertar sua mão ou tirar selfies com ele.