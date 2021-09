O ‘Certified Lover Boy’ de Drake chega, enquanto a batalha nas paradas com Kanye West continua

As escavações continuaram nas músicas e nas redes sociais Um padrão de malícia mesquinha, direta e indiretamente, entre os dois anos anteriores, pois a relação parece irreversivelmente coagulada. Drake’s Musical Beef com Pusha-T, uma subsidiária da West, em 2018.

Nos anos que se seguiram, os caminhos dos artistas divergiram, mesmo que ocasionalmente surfassem online e em discos. Oeste Abraçando o ex-presidente Donald J TrumpEu embarquei em um caminho sinistro concorrendo à presidência E eles se voltaram para o Evangelho e lançaram um álbum cristão, “Jesus é rei” Em outubro de 2019. Ele jurou parar de xingar em sua música, promessa que manteve na música “Donda”, até censurando seus convidados.

Enquanto isso, Drake lançava um fluxo constante de música ao mesmo tempo em que se tornava ainda mais raro. Na primavera de 2020, o rapper lançou o single “Toosie Slide” que alcançou o primeiro lugar na Billboard Hot 100, com uma mixtape surpresa, “Dark Lane Display Strips,” Inclui músicas que vazaram online. Ele prometeu lançar um álbum de estúdio naquele verão, e o single “Laugh Now Cry Later” alcançou o número dois em agosto. Mas o álbum nunca veio; Outra música, o EP de três músicas “Scary Hours 2”, veio em março e resultou em mais um hit número um (“What’s Next”).

Depois de meses de atualizações apenas de código para o status do álbum, o ciclo de crash com West está começando a parecer inevitável conforme o verão termina e o rapper de primeira linha reaparece. Enquanto West estava em turnê com o ainda em andamento “Donda”, Drake parecia estar reivindicando uma reivindicação de 3 de setembro no final do mês passado. Um anúncio simples de guerrilha que foi interrompido durante a transmissão do ESPN “SportsCenter”.

E na faixa “Betrayal” de Trippie Redd, o rapper indicou que o hype em torno da música de West Donda não afetaria sua data de lançamento final. Desta vez, Drake Rapp disse: “Está gravado na pedra.”