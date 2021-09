O CEO da Tripwire saiu 53 horas depois de tweetar suas opiniões sobre a lei de aborto do Texas

John Gibson, CEO da Tripwire Interactive – o estúdio conhecido por fazer jogos de terror como mate a terra E Manateer – Forçado a renunciar muito rapidamente após 53 horas de tweetar em favor da polêmica lei de aborto do Texas.

No tweet, Gibson diz, “Orgulhoso de #USSupremeCourt Enfatize uma lei do Texas que proíbe o aborto de crianças com batimento cardíaco. Como artista, não falo muito sobre política. No entanto, com tantos colegas de áudio do outro lado dessa questão, achei importante me inscrever como um desenvolvedor de jogos pró-vida. “

O tweet gerou fortes críticas em toda a indústria de jogos, com muitos consumidores afirmando que não comprariam mais jogos Tripwire e compartilhando como o desenvolvedor foi impedido de aparecer nas recomendações do Steam. Os críticos também apontaram que a opinião pró-vida de Gibson não era o problema, mas que ele optou por expressá-la publicamente como CEO e em apoio a uma lei que essencialmente oferece US $ 10.000 em bônus para os que buscam o aborto e as pessoas que os ajudam.

Lei do Texas, comumente conhecida como SB 8E O aborto é proibido Quando o “batimento cardíaco fetal” é detectado. Embora o termo “batimento cardíaco fetal” não seja de natureza médica, o texto da lei proíbe efetivamente o aborto após cerca de seis semanas de gravidez, o que pode ocorrer antes que a pessoa saiba que está grávida. elemento crucial em A lei representa os cidadãos comuns, não o estado, para aplicá-la e dar às pessoas o poder de processar os provedores de aborto e qualquer pessoa acusada de incitar os que buscam o aborto. Para qualquer um que ganhar este naipe, eles podem receber $ 10.000.

Gibson tweetou seu apoio à lei em 4 de setembro. No dia seguinte, Shipwright Studios, um estúdio de serviços de desenvolvimento conjunto, twittou que estava cancelando todos os contratos que tinha com a Tripwire.

“Não podemos, em sã consciência, continuar a trabalhar com a Tripwire na estrutura de liderança atual”, Livros da Shipright Studios Apenas 24 horas após o tweet de Gibson.

Em 6 de setembro, a Tripwire anunciou que Gibson deixaria o cargo de CEO, com efeito imediato.

“Seus comentários ignoraram os valores de toda a nossa equipe, nossos parceiros e grande parte de nossa comunidade em geral”, Tripwire escreveu em seu site. “Nossa equipe de liderança na Tripwire está profundamente arrependida e unida em nosso compromisso de tomar ações rápidas e promover um ambiente mais positivo.”

Alan Wilson substituirá Gibson como CEO interino. Não se sabe se Gibson continuará trabalhando na Tripwire.