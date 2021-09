O CEO da Ford, Bill Ford, finalmente tem uma visão para carros mais verdes

Esses carros “verdes” deveriam impulsionar os esforços da montadora para eletrificar 25% de sua frota até 2020, disse o chefe da Ford, Bill Ford Escrito em um artigo em maio de 2011 para a revista Fortune. Eles não o fizeram e observaram a Ford como uma startup, Tesla , emergiu como o padrão da indústria para veículos com emissões zero, e a rival General Motors em Crosstown se tornou a maior fabricante de veículos elétricos de Wall Street.

Mas isso está mudando. o A promessa dos carros elétricos E o apoio de Wall Street a empresas mais sustentáveis ​​fez Ford acreditar que sua visão de décadas de tornar os carros e a empresa mais verdes poderia finalmente ser alcançada. Os investidores tomaram nota, fazendo com que as ações da Ford subissem quase 50% em 2021.

“Quando entrei para a empresa em 1979, entrei como alguém que se preocupa profundamente com o meio ambiente e fiquei surpreso que não só essa opinião foi compartilhada, mas foi abertamente desprezada dentro da empresa”, disse ele à CNBC durante um videoclipe. entrevistar. “Tudo mudou agora. E sim, isso me deixa muito animado.”

Os últimos desenvolvimentos, Ex-presidente Donald Trump Ele condenou publicamente Bill Ford e a empresa no ano passado por concordarem com a Califórnia em padrões mais rígidos para economia de combustível e emissões.

Farley, que ingressou na Ford em 2007, No início deste ano Ele descreveu esse sentimento como “absolutamente” inevitável para a montadora e seus planos futuros. A empresa deve divulgar em breve mais sobre seus planos de sustentabilidade e como eles se relacionam com suas novidades Ford + Plano de Transformação .

“Ele era um líder”, disse Krupp, que conhece a Ford há 20 anos, durante uma entrevista por telefone. “Não consigo pensar em outro executivo americano do setor automotivo que tenha feito mais do que Bill para levar a questão adiante.”

Em última análise, cabe aos consumidores decidir com que rapidez a adoção do veículo elétrico acontecerá, disse Bill Ford, mas mais investimentos e novos produtos ajudarão. A linha atual da Ford inclui carros elétricos híbridos plug-in, bem como o único crossover EV Mustang Mach-e.

Apesar do apoio do presidente aos veículos elétricos e ao meio ambiente, a montadora não disse quando espera converter toda a sua gama para veículos elétricos, ao contrário da rival General Motors, que disse Ele planeja ficar eletrificado em 2035 . A Ford disse que espera que 40% de suas vendas globais sejam de carros totalmente elétricos até 2030.

O CEO da Ford Motor Bill Ford (à esquerda) e o representante Idris Elba ao lado de um Ford Mustang Mach-E GT SUV totalmente elétrico no Jet Center Los Angeles em Hawthorne, Califórnia, no domingo, 17 de novembro de 2019. Elba, que trabalhou anteriormente na Ford The A Motor Company na década de 1980 ajudou a apresentar o carro ao público.

A Ford tem pelo menos mais dois EVs chegando até o meio do próximo ano – um caminhão comercial no final deste ano e uma versão elétrica do Caminhonete F-150 chamada Lightning. Novos veículos elétricos fazem parte dos planos da Ford de investir mais de US $ 30 bilhões em veículos elétricos até 2025, cerca de US $ 7 bilhões dos quais já haviam sido investidos antes de fevereiro.

Ford disse estar “muito confiante” de que a montadora pode ser pioneira em veículos elétricos. Ele também acredita que haverá alguma fusão na indústria automobilística, como Uma enxurrada de novos concorrentes Tente completar o espaço.

“Obviamente, somos uma indústria em meio a mudanças e acho que se avançarmos muito rapidamente daqui a 10 anos, haverá vencedores e perdedores claros neste novo mundo de carros elétricos, [autonomous vehicles] e software. Acho que os vencedores podem não ser todos os rostos familiares que as pessoas teriam pensado.

“Quero dizer, olhe claramente para uma empresa como a Tesla, que é uma empresa muito pequena, e ela fez um trabalho incrivelmente bom. Haverá outras como essa.”

Além de seus próprios investimentos em veículos elétricos, a Ford é um investidor minoritário na startup de caminhões elétricos Rivian, que entrou com uma oferta pública inicial na semana passada. Diz-se que a empresa está buscando vale 80 bilhões de dólares Dando à jovem empresa uma avaliação superior à da Ford, com US $ 51 bilhões, e da General Motors, com US $ 71 bilhões.