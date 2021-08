O app Wear OS do Spotify ficará off-line nas próximas semanas

O app Wear OS atualizado do Spotify será lançado nas próximas semanas Spotify anunciouEle suportará a reprodução offline em smartwatches executando Wear OS 2.0 e posterior. Era o novo emprego anunciado em maio Junto com novidades Colaboração do Google com a Samsung No sistema operacional wearable de próxima geração, Wear OS 3.

O fato de que os downloads offline estarão disponíveis no Wear OS 2 significa que não é exclusivo para os próximos relógios Wear OS 3, como a Samsung anunciou recentemente. Galaxy Watch 4 e Galaxy Watch 4 Classic. O Spotify diz que deve funcionar em relógios como Fossil, Mobvoi e Suunto. Enquanto isso, o novo sistema operacional YouTube Music Wear do Google, que também oferece suporte à audição off-line, Exclusivamente para Wear OS 3.

Semelhante a ouvir Spotify offline no Apple Watch, que Lançado em maioVocê precisará de uma assinatura Premium para usar este recurso. O Spotify diz que você poderá baixar músicas ou podcasts clicando no botão “Baixar para assistir” no app Wear OS. Uma pequena seta verde aparecerá ao lado da lista de reprodução, álbum ou podcast assim que estiver disponível para ouvir offline. Os usuários gratuitos poderão baixar podcasts diretamente para o relógio para reprodução offline, mas quando se trata de música, eles terão que transmitir em modo aleatório por Wi-Fi ou telefone celular.