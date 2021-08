O anúncio do Google Mars Perseverance Rover é visualizado usando imagens

perseverança NASA Ela pousou em Marte há seis meses e estava narrando sua missão com boas fotos e vídeos. Google Tag Aniversário com um anúncio muito interessante imaginando se o Mars rover usaria Imagens do Google.

Em menos de um minuto, “A Mars Rover Looks Back” está programado para se vestir no domingo, de Jerry Hermann. Se essa música é familiar, especialmente no contexto do espaço, ela se tornou popular em 2008 Wall-E.

Vemos a visão de Marte e perseverança vagando por ele antes de nos concentrarmos em uma de suas câmeras. Algumas licenças técnicas são obtidas antes de mudar para a interface do usuário do Google Fotos. Especificamente, vemos Hinos de memórias agrupados por selfies de sombra, paisagens, rochas e rochas extras e viagens recentes.

Inclui outro vídeo popular de perseverança descendo do céu. Veja o mapas Recurso na obra, assim como a busca por não encontrar “Água” ou “Marte”. No entanto, há um sucesso no Dune, e somos apresentados ao mini-helicóptero Ingenuity, que está sendo reconhecido e nomeado como parte do recurso People & Pets.

O slogan final deste clipe da espaçonave de Marte é “Veja um mundo de memórias com o Google Fotos”. Este é um anúncio muito legal para um serviço que executa todos os recursos de uma forma bastante sutil.

A equipe do Imagens do Google trabalhou com a NASA neste vídeo em que o Perseverance tirou mais de 125.000 imagens em seis meses. Google comemorou o pouso inicial Com fogos de artifício virtuais e modelo de realidade aumentada.

Mais sobre o Google Fotos:

FTC: Usamos links de afiliados para obter receitas. mais.

Confira 9to5Google no YouTube para mais notícias: