O Android 12 ajusta o carregamento adaptável, o pixel atinge o nível de alerta de 100%

com o Queda de recursos de dezembro de 2020O Google fez isso para que seu smartphone Pixel carregue lentamente à noite para manter a bateria saudável. Os usuários do Pixel tiveram ou perderam experiências com o carregamento adaptável e agora parece que o Google ajustou seu funcionamento no Android 12.

No Android 11, esse recurso adaptativo noturno carrega rapidamente seu smartphone Pixel em 80% e, em seguida, reduz a velocidade, preservando a integridade da bateria. No entanto, para alguns, a velocidade mais lenta ainda pode levar seus telefones a 100% há algumas horas atrás Eles acordam na hora especificada para o alarme.

O Google está claramente sendo muito cuidadoso com esse recurso “inteligente” para evitar acordar os usuários com um telefone que não está totalmente carregado. Sem dúvida, essa será uma experiência ruim, porque o Google já está limitando o carregamento adaptativo para o Pixel 4 e posterior, embora Diga aos usuários Eles devem entregar após as 21h e receber um alerta entre 5h e 10h

Com o Android 12, os proprietários de Pixel observam que o carregamento após 80% é muito mais lento. Esposo A partir de Relatórios Em r / android_beta, observe como os dispositivos agora atingem uma carga completa 30 a 90 minutos antes dos alarmes matinais dispararem. Isso é horas após o comportamento atual. Embora tenha sido observado com o Beta 4, a mudança pode ter sido implementada anteriormente na visualização.

O carregamento adaptável já tem oito meses, e o Google provavelmente tem dados de uso do mundo real suficientes e feedback do usuário final para ajustar a capacidade com foco em manter a bateria mais saudável.

Certifique-se de responder nos comentários abaixo se notar esse comportamento de carregamento adaptável aprimorado em smartphones Pixel com Android 12. Você pode verificar Configurações> Bateria> Uso da bateria quando seu dispositivo atingir 100%.

Mais sobre Pixel:

Confira 9to5Google no YouTube para mais notícias: