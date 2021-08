O Alasca relata 2 mortes por COVID-19, e um alto número de casos persiste em comunidades em todo o estado

Matt Sue Regional Medical Center, fotografado na quarta-feira, 18 de agosto de 2021 em Palmer. (Lauren Holmes / ADN)

O Alasca relatou duas mortes por COVID-19 e mais de 470 novos casos na sexta-feira.

Em todo o estado, 125 pessoas no hospital tiveram o vírus, ou pouco mais de 13% da população total do hospital, de acordo com o Departamento de Saúde e Serviços Sociais do Alasca. painel de controle. Havia seis leitos de UTI abertos em Anchorage.

Os administradores e provedores de hospitais dizem que nunca viram os hospitais do Alasca operando em plena capacidade por muito tempo devido a uma combinação de infecções regulares de verão, pessoas retornando para cuidados médicos e um aumento no número de pacientes COVID-19 mais jovens, doentes e não vacinados que precisam cuidados mais demorados.

Foi uma das mortes relatadas recentemente e envolveu uma mulher de Anchorage na casa dos 30 anos. O outro dizia respeito a um homem na casa dos 80 anos ou mais, que era de uma pequena comunidade na área do censo de Príncipe de Gales e Hyder e era o resultado de uma revisão padrão das certidões de óbito.

Na sexta-feira, o estado informou que um total de 406 alasquianos e oito não residentes morreram de COVID-19.

O estado registrou 471 novos casos na sexta-feira, abaixo do Resultado de quinta-feira de 686. Autoridades de saúde alertam que o acúmulo de testes e rastreamento de contatos está tornando a contagem diária menos confiável do que era antes do surgimento do último aumento de casos no mês passado.

Várias comunidades relataram censos contínuos de dois dígitos, incluindo Fairbanks com 31. Funcionários do Hospital Fairbanks Memorial relataram duas novas mortes esta semana. Entre os 13 pacientes do COVID-19 hospitalizados na sexta-feira estavam uma criança, um adolescente e pessoas na faixa dos 30, 40, 50, 60 e 80 anos, de acordo com o porta-voz do hospital Kelly Attlee.

As autoridades locais disseram na manhã de sexta-feira que 22 dos novos casos vieram de Juneau, onde três pacientes com COVID morreram no Hospital Regional de Bartlett nas últimas duas semanas, e outros pacientes com uma condição muito grave permanecem no hospital. Na sexta-feira, o hospital anunciou que estava suspendendo temporariamente algumas cirurgias eletivas e limitando o número de visitas a duas por paciente.

Trinta e cinco dos novos casos vieram do distrito de Kuskukwim Yukon, onde as autoridades de saúde tribais estão mencionado 97 novos casos em um período de três dias esta semana. Na quinta-feira, havia 198 casos na área de Norton Sound, incluindo 146 em Stebbins, de acordo com o Norton Sound Health Corp. local na rede Internet. As aldeias de Stebbins e St. Michael está fechado até que nenhum novo caso seja identificado por 14 dias.

A cidade de São Paulo promulgou uma política de “evasão” para instalar No início deste mês, que vai até 24 de agosto, ele proíbe viagens para a Ilha de St Paul, exceto para viagens essenciais e necessidades pessoais críticas. Apenas empresas essenciais podem permanecer abertas e empresas e organizações públicas e privadas exigem máscaras nas instalações. O caso positivo de uma pessoa que viajou para a ilha fez com que a encomenda fosse cumprida.

O estado relatou 72 casos combinados na sexta-feira para as cidades de Matt Sue em Palmer e Wasilla. Funcionários de escolas distritais estão monitorando o número crescente de casos COVID-19 e dizem que esperam ter de legislar Ocultar requisitos Em algumas escolas.

Feira Estadual do Alasca Iniciado Este fim de semana em Palmer, depois de pular um ano devido à pandemia. As autoridades dizem que a feira deste ano dura 14 dias em um esforço para espalhar as multidões. Mark Schliereth, um jogador aposentado da NFL que cresceu em Anchorage e jogou no Denver Broncos e no Washington FC, deve se juntar ao comissário de saúde Adam Crum em Cabine de vacinação do governo em um. Sábado.

Cinco residentes com COVID-19 na Pioneer Home em Ketchikan morreram na semana passada, de acordo com autoridades de saúde estaduais. confirmado Quinta-feira. A causa da morte não foi mencionada.

Em todo o estado, 53,7% da população elegível havia sido totalmente vacinada contra o vírus, enquanto 59,7% haviam recebido sua primeira dose na sexta-feira.

As taxas de vacinação em Anchorage quase dobraram recentemente em comparação com as baixas taxas no final de junho e início de julho, de acordo com Kristi Lawton, diretora de saúde pública do município. As taxas de vacinação um mês e meio atrás eram em média 131 doses por dia. Entre 10 e 16 de agosto, disse Lawton, a dose média foi de 255.

Em todo o estado, houve um aumento de 5,9% nas vacinações na semana passada, dizem as autoridades de saúde.

A porcentagem média de testes positivos de todos os testes realizados na semana anterior foi de 7,12%.

Annie Berman, repórter do Daily News contribuiu.