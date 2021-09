O advogado sobrevivente do 11 de setembro, John Vial, diz que o 20º aniversário será emocionante

Reproduzir conteúdo de vídeo



John Fell Ele engasga com o pensamento do próximo 20º aniversário dos ataques ao World Trade Center … porque os sobreviventes do 11 de setembro e os primeiros respondentes ainda estão morrendo em massa.

John, que perdeu o equilíbrio enquanto trabalhava como supervisor de demolição no Ground Zero, se junta a nós no “TMZ Live” terça-feira e reflete emocionadamente sobre como comemorar o aniversário que vem no sábado.

Por anos, John tem estado ombro a ombro Jon Stewart Embora eles tenham lutado com o Congresso para financiar benefícios médicos para socorristas até 2090 – então, é claro, ele diz que levará tempo para lembrar todas as vítimas do 11 de setembro e também os primeiros respondentes que continuam morrendo como resultado dos poluentes eles foram expostos na parte baixa de Manhattan.

Ele também sabe que terá que fingir alguns sorrisos para as câmeras de TV, mas diz que na maior parte do tempo serão muitos abraços e choro.

Não é à toa que ele já está derramando lágrimas … Os esforços de John como defensor levaram o Congresso a aprovar o Fundo de Compensação de Vítimas do 11 de setembro do World Trade Center, criando um dos primeiros memoriais para os que responderam ao 11 de setembro. Agora, ele tem um novo documentário saindo na quinta-feira no Discovery +, “No Responders Left Behind.”