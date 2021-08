Nova Zelândia entrará em bloqueio nacional após a detecção de um caso de coronavírus

Nova Zelândia O governo tomou medidas drásticas na terça-feira com uma situação cheia Nação Em bloqueio estrito por pelo menos três dias depois que um caso foi encontrado Vírus Corona infecção na comunidade.

A primeira-ministra Jacinda Ardern se baseou em parte da retórica que usou no início da pandemia, exortando a “equipe de 5 milhões” – neozelandeses – a agir com força e o quanto antes na tentativa de conter o recente surto.

“Vimos o que acontece noutros locais se não o conseguirmos”, disse Ardern. “Nós só temos uma chance.”

Ela disse que Auckland, onde mora o homem infectado, e Coromandel, onde ele visitou, ficarão totalmente confinados por sete dias e o resto do país por três dias, enquanto especialistas em saúde tentam encontrar a fonte de sua infecção.

Os acontecimentos levaram as pessoas a fazer fila do lado de fora dos supermercados para estocar produtos essenciais e provocou uma queda acentuada no valor do dólar da Nova Zelândia.

A Nova Zelândia conseguiu erradicar o vírus, e o último surto do vírus foi em fevereiro. Mas Ardern tem alertado que a infecção pela variante delta provavelmente exigirá medidas mais rigorosas do que os surtos anteriores.

A Nova Zelândia também tem sido mais lenta do que outras nações desenvolvidas para vacinar sua população, deixando-a vulnerável a surtos. Apenas 32% das pessoas receberam pelo menos uma injeção e 18% foram totalmente vacinadas.

As autoridades estão vendo um surto crescente nas proximidades de Sydney com preocupação, dizendo que não querem cometer os mesmos erros ao esperar tanto tempo para impor medidas rígidas.

Autoridades de saúde disseram que os testes de genoma não vão verificar até quarta-feira se o homem de 58 anos tinha a variante delta, embora eles estivessem trabalhando supondo que sim.

As autoridades disseram que não foram capazes de encontrar imediatamente uma ligação entre o homem e um punhado de pessoas que testaram positivo enquanto estavam em quarentena, depois de chegarem do exterior. As fronteiras são vistas como a fonte mais provável do surto.

A mudança para as medidas de bloqueio mais estritas ressaltou a abordagem muito diferente que a Nova Zelândia tem do vírus em relação à maioria dos outros países, que estão tentando suprimir sua disseminação em vez de erradicá-la totalmente.

A Nova Zelândia relatou apenas 26 mortes pelo vírus desde o início da pandemia.

O fechamento entra em vigor um pouco antes da meia-noite de terça-feira. Exige que as pessoas fiquem em casa e evitem os outros. A maioria das pessoas só pode sair para comprar mantimentos ou fazer exercícios. O programa de vacinação do país estava se acelerando, mas foi suspenso por dois dias devido ao surto.