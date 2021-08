Notas do Cubs: A seqüência de derrotas atinge 11 partidas históricas

Com cada derrota durante esta série de derrotas massivas, o Filhotes Eles encontram novas maneiras de fazer o tipo errado de história.

Os Cubs perderam seu 11º jogo consecutivo no domingo, concluindo uma varredura de três jogos sobre os Marlins.

Aqui estão 10 notas do jogo.

1. A seqüência de derrotas do Cubs chegou a 11 jogos no domingo, marcando a segunda queda em 11 jogos nesta temporada. É a primeira vez que isso acontece na história da franquia. Eles estão a três perdas de amarrar a mais longa sequência de derrotas na história da franquia (1997).

2 A única outra vez que os Cubs perderam duas barras de dois dígitos em uma temporada foi em 1954. Desde que alcançaram a alta da temporada de 11 jogos acima de 0,500 em 13 de junho (38-27), eles foram 14-41.

Dois entre 11 jogadores em menos de dois meses. #Fabuloso Mais longa sequência de derrotas na história do Cubs

(1900-presente) 14 – 1997

13 – 1985

13 – 1982

13 – 1944

12 – 2012

12 – 1981

12 – 1970

11 – 2021 (atualmente)

11 – 2021 (6 / 25-7 / 6)

11 – 1973

11 – 1954

11 – 1943 – Gordon Wittenmaier (@GDubCub) 15 de agosto de 2021

3 Alec Mills continua a fornecer funções consistentes na rotação dos Leõezinhos. Ele permitiu duas corridas em 5 2/3 entradas no domingo, permitindo sete rebatidas – um solo em casa – quatro rebatidas com uma caminhada.

Marilyn levou as bases dele por duas no sexto dia, terminando seu dia, e Adam Morgan escapou da multidão com um golpe de ataque.

4 Domingo marcou o 12º início de temporada de Mills, um novo recorde na carreira de Mills. Ele ficou aquém de sua terceira largada de alta qualidade, mas reduziu sua temporada na ERA como um novato para 3,43.

5 Qual é o denominador comum entre Mills e Hippo Phone? O domingo marcou a 12ª largada consecutiva de Mills, em que três ou menos sprints ganhos e duas ou menos corridas ganhas eram permitidos. É o primeiro arremessador do Cubs a fazer isso desde Vaughn (13 partidas consecutivas) em 1919.

6 Frank Schwendel foi designado para a tarefa há um mês, na segunda-feira. No domingo, ele bateu sozinho na sexta entrada em casa. Ele ficou em quarto lugar em 14 jogos com os Cubs, correspondendo a 13 RBIs.

7 No que tem sido uma ocorrência rara recentemente, Rafael Ortega não chegou à base no domingo, fazendo 0 a 5. Ele cortou sua sequência de 18 jogos consecutivos ao chegar à base pelo menos uma vez.

8 Robinson Chirinos seguiu com sua performance de 4 em 6 na sexta-feira, ficando três em 1 tímido do curso com uma partida de 2 contra 2 no domingo, adicionando um rally. O assistente começou em dois dos seus três jogos desde Wilson Contreras Entrou na lista de feridos Quinta-feira.

9 Jesus Aguilar abordou dois jogos RBI para avançá-lo na Liga Nacional (84), levando duas corridas em uma explosão de duas rodadas no sétimo inning. Ele terminou esta seqüência de 4-10 com 2 home runs e 12 assistências.

10 Os Cubs terminaram a temporada em 1 a 5 contra os Marlins – sua maior derrota contra o Miami desde 2007, quando foram 0 a 6. Os Marlins os superaram por 44-20 Seis reuniões nesta temporada.

No convés: O Cubs abriu uma seqüência de três jogos consecutivos contra o Reds na segunda-feira em Cincinnati. O primeiro pitch é às 18h10, hora do pivô. Justin Steele (2-1, 2,95 ERA) e Wade Miley (9-4, 3,00 ERA) são potenciais iniciantes.

Clique aqui para acompanhar o Podcast do Cubs Talk.