Notas da NL: Bryant, Cubs, Mets, Bays, Lindor, Longoria

o comércio quente Entre o mets E Filhotes No dia do prazo era quase maior que isso Atleta Ken Rosenthal escreva Chris Bryant Também fez parte das conversas entre os dois clubes. Experiência de comércio real Javier Baez E Trevor Williams Indo para Nova York em troca do melhor cliente em potencial Crowe Armstrong HouseMas Rosenthal relata que uma versão maior da troca também teria visto Mets Bryant e outro jogador abandonarem o elenco da Liga Principal em Chicago. Em troca, os Cubs não teriam apenas Crow-Armstrong, mas também “uma perspectiva que consideraram mais importante e uma liga principal sob o controle do clube por vários anos”.

No entanto, o Mets aprendeu Jacob DegromO revés da lesão no último dia, o que provavelmente deixou a equipe apreensiva em fazer uma jogada muito grande. Uma vez que os Cubs estavam tão ocupados colocando seu time de volta dentro do prazo, é possível que o jogador misterioso pudesse ser qualquer um dos jogadores negociados em outro lugar (por exemplo, Craig KimbrelE Jake Maresnick) Ou talvez alguém ainda esteja vestido de Cubs hoje. Pode ser seguro adivinhar Foto de Francisco AlvarezE Britt PattyE Ronnie MauricioE Matthew Alan, ou GT Jin O Mets tinha uma aposta estelar, a menos que os Cubs estivessem intrigados por alguém de fora da classe alta no tão aguardado ranking de Nova York.

Mais sobre a Liga Nacional …

o mets Ele pode ter um novo meio-campo já amanhã, disse o técnico Luis Rojas Tim Healy do Newsday e outros correspondentes que um ou ambos de Baez e Francisco lindor Pode ser ativado a partir da lista de feridos por 10 dias. Domingo marca o primeiro dia de qualificação de Bayes para um retorno depois de ser colocado (retroativamente) em 12 de agosto devido a espasmos nas costas, enquanto Lindor está fora dos gramados desde 17 de julho devido a uma distensão na inclinação para a direita. O Mets tem uma segunda-feira de folga antes de começar sua sequência de rebatidas em casa contra o Giants na terça-feira, então o Mets provavelmente será capaz de manter Lindor e / ou Baez para dar a eles mais dois dias inteiros para se recuperar antes de colocá-los de volta na lista ativa. Parece que Baez, pelo menos, estará de volta na terça-feira, o mais tardar.

Ele pode ter um novo meio-campo já amanhã, disse o técnico Luis Rojas Tim Healy do Newsday e outros correspondentes que um ou ambos de Baez e Pode ser ativado a partir da lista de feridos por 10 dias. Domingo marca o primeiro dia de qualificação de Bayes para um retorno depois de ser colocado (retroativamente) em 12 de agosto devido a espasmos nas costas, enquanto Lindor está fora dos gramados desde 17 de julho devido a uma distensão na inclinação para a direita. O Mets tem uma segunda-feira de folga antes de começar sua sequência de rebatidas em casa contra o Giants na terça-feira, então o Mets provavelmente será capaz de manter Lindor e / ou Baez para dar a eles mais dois dias inteiros para se recuperar antes de colocá-los de volta na lista ativa. Parece que Baez, pelo menos, estará de volta na terça-feira, o mais tardar. Evan Longoria Dia após dia, ele foi atingido com um dos dedos direitos fora do campo no jogo de quarta-feira. O homem da terceira base errou gigantesOs dois últimos concursos e o manager Gaby Kapler Para repórteres (incluindo Susan Sluser, do San Francisco Chronicle) que Longoria também não jogará no domingo. Combinado com os dias de folga dos Giants na última segunda e quinta-feira, isso daria a Longoria pelo menos cinco dias inteiros de tempo de recuperação. Do lado positivo, Kapler disse que a ressonância magnética não mostrou sinais de fratura no dedo de Longoria. Longoria retornou apenas uma semana antes de sua lista de lesões de 60 dias com uma entorse no ombro, e essa lesão no dedo é a última chance em uma temporada de retorno muito forte (0,289 / 0,382 / 0,526 em 199 PA). Veterano de 35 anos.

TC Zencka da MLBTR também contribuiu para este post