Nome ‘Pixel 5a (5G)’, preço divulgado pelo Google Fi

O app Google Fi esta noite mostrou uma referência não intencional ao “Pixel 5a (5G)”. Esse vazamento revelou indiretamente o custo do próximo telefone do Google e que ele estará disponível para compra como parte do Programa de “assinatura de telefone” do MVNO.

assim sendo Capataz Em reddit Esta noiteAbra o aplicativo para Android Fi e vá para a guia Loja. Um banner promocional atualizado aparece mencionando o telefone não lançado. Esta caixa referia-se anteriormente ao Pixel 4a e este original foi restaurado.

Assine e economize $ 233 em 2 anos Obtenha um Pixel 5a (5G), proteção de dispositivo e atualização do telefone após 2 anos por apenas US $ 15 por mês. Visite fi.google.com/buy-devices no seu computador para se inscrever.

Por enquanto, visitar o link acima na web o levará a um arquivo A vitrine principal. O Google Fi não tem nenhum outro detalhe, como especificações ou fotos, sobre o Pixel 5a (5G) de hoje. No entanto, você pode definir os preços.

$ 15 em 24 meses é igual a $ 360. Adicionar a economia reivindicada resulta em $ 593. A proteção do dispositivo, que cobre rachaduras, derramamentos e outros danos, custa US $ 6 por mês. Subtraia $ 144 – presumindo que o preço permaneça o mesmo e vinculado a 4A, em vez de 4A 5G [$7] Em dois anos, você obtém $ 449 pelo preço potencial do Pixel 5a (5G).

Software de assinatura de telefone original do Pixel 4a Outubro passado Os clientes viram que mantiveram este dispositivo depois de dois anos e fizeram uma economia de US $ 133 com o telefone de US $ 349. Vem com Pixel 4a à venda no Google Fi adiantado este mêsEmbora ainda esteja disponível na Google Store.

Google já revelado O telefone estará disponível nos Estados Unidos e no Japão. O lançamento deve ocorrer em breve, embora a empresa não tenha mencionado esse dispositivo quando o Pixel 6 e o ​​Pixel 6 Pro foram exibidos em começo de agosto.

