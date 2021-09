Noite dupla para Rihanna e Nicki Minaj com A $ AP Rocky e Kenneth Petty

Rihanna e Nicki Minaj estão em uma posição melhor.

Minaj, 38, compartilhou várias fotos de si mesma com Rihanna, 33, curtindo o que parecia ser um encontro duplo com seus rapazes, Kenneth Petty e A $ AP Rocky.

Também se juntaram a eles o filho de um ano, Minaj e Betty, cujo nome ainda não foi revelado. Minaj se referiu afetuosamente a seu filho como “Papai Urso” em várias ocasiões.

“#RokNRiha #QueenRih #CaribbeanGirlsRunit amá-lo downnnnnn #NewYorkS – t #YKTFV,” Minaj colocou a legenda foto do grupo Todos os cinco são confortáveis ​​em um pequeno sofá juntos.

Não está claro exatamente quando foi a noite do encontro porque Minaj tem postado fotos dela, de Betty e de seu filho com as mesmas roupas há três dias.

O rapper “Anaconda” também carregou um arquivo Vídeo estilo selfie Ela e Rihanna mandam beijos e arrumam os cabelos.

Em um ponto do vídeo, Rihanna derramou um pouco de chá da ilha, revelando que o povo de Barbados e Trinidad e Tobago, onde as meninas pertencem individualmente, historicamente não se dão bem.

– Você sabia que Pagan não gosta de Trígonos? perguntou Rihanna, que ofegou Minaj de forma audível. “E os Ternis não gostam de Bagans. Eles traçam uma linha no oceano sobre os peixes voadores.”

Rihanna prometeu explicar mais sobre as ilhas rivais para Minaj “Another Night”. Esperançosamente, a dupla irá compartilhar mais conteúdo quando essa noite acontecer.

No início deste ano foi Rihanna Bilionário coroado E ela foi nomeada a musicista mais rica, com uma fortuna estimada em US $ 1,7 bilhão, de acordo com a revista Forbes.

Curiosamente, a maior parte da fortuna de Rihanna vem de seu trabalho na Fenty Beauty – não de seus infindáveis ​​sucessos no topo das paradas. De acordo com Shannon Quinn, cofundador da empresa de consultoria de produtos de consumo Bluestock Advisors, isso se deve em grande parte ao foco do Savage x Fenty na inclusão.

“Muitas mulheres achavam que não tinham estrias para combinar com seu tom de pele. Era claro, médio, escuro médio e escuro”, explicou Quinn à Forbes. “Todos nós sabemos que não é verdade.”

“[Rihanna] Ela foi uma das primeiras marcas a aparecer e disse: “Quero falar com todas essas pessoas diferentes.”