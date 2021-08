Níveis de infecção confirmados em Lisboa e Algarve

As zonas de Lisboa e Vale do Tejo e Algarve apresentam uma “tendência decrescente ou constante” no número de novas infecções, registando uma taxa de transmissão (Rt) baixa de 1 para o vírus SARS-CoV-2.

Segundo relatório do Médico Nacional de Saúde Ricardo Jorge (INSA) sobre a curva epidêmica divulgado hoje, o valor médio do TR na direção oposta tem quatro áreas iguais ou maiores que 1. 1,00), Centre (1,10), Allendez (1,02) e Madeira (1,08).

Lisboa e Vel do Tejo têm agora um Rt- – que estima o número de casos secundários de Covit-19 decorrentes da vítima – 0,94 e Alcorve 0,95, mas o valor mais baixo nas Asos é de 0,84.

Com 14.000 casos novos por 100.000 habitantes em 14 dias, o Algarkev acumula mais de 480 casos, estando as zonas Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Allendezo entre 240 e 479,9 intermediários. Casos infecciosos.

Um indicador deste indicador são as regiões autónomas dos Açores e da Madeira, que registam acontecimentos acumulados em 14 dias entre 120 e 239,9 casos por 100 mil habitantes, refere o relatório.

De acordo com dados do INSA, Portugal emitiu uma média nacional de TR de 0,99 de 18 a 22 de agosto, com uma média de 2.175 novos casos por dia, um ligeiro aumento em comparação com as 2.156 infecções diárias da semana anterior.