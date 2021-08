NFL rejeita proposta de Texans para encerrar o campo de treinamento e limita o acesso à mídia

John McClain, um nativo de Waco que se formou em Baylor em 1975, cobriu a NFL, incluindo os Oilers e Texans, por mais de quatro décadas no Houston Chronicle. Ele trabalhou para o Waco Tribune Herald de 1973 a 1976, quando aceitou um emprego no Chronicle. Para a cobertura do jogo original Houston Eros da World Hockey League.

McClain foi indicado para o Hall da Fama do Futebol Profissional em Canton, Ohio, como o vencedor de 2006 do Prêmio Dick McCann Memorial concedido pelos Escritores do Futebol Profissional da América a um escritor por sua longa e distinta cobertura da NFL. Ele é o ex-presidente do Professional Football Writers of America. Em 2019, ele foi votado para a Segunda Classe de Media Inductees no Texas Sports Hall of Fame e também recebeu o prêmio Distinguished Alumni da Baylor Line Foundation.

Ele é membro do Comitê de Seleção do Hall da Fama do Futebol Profissional, do Comitê de Seniores do Hall da Fama do Futebol Profissional e do Comitê de Seleção do Hall da Fama do Texas Sports.

Em 2015, ele foi nomeado Texas Gridiron Legend, tornando-se o terceiro membro da mídia depois de Dave Campbell e Mickey Herskowitz. Em 2019, ele foi eleito para a segunda classe de homenageados da mídia no Texas Sports Hall of Fame.

A voz de McClain pode ser ouvida seis vezes por semana na estação principal Sports Radio 610 no Texas, em Houston. Ele também apareceu em vários programas de entrevistas sobre esportes em todo o país.

McClain também apareceu em oito filmes: The Rookie, The Longest Yard, Spring Breakers, Secretary, Invincible, Cook County, The Game Plan e Make It Rain.