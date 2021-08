New York Yankees News: como Andrew Velasquez chamou a atenção dos Yankees

Gary Phillips do New York Times: A jornada do livro de histórias de Andrew Velasquez de um garoto do Bronx a um ianque de Nova York é um dos tópicos mais comentados em Yankeeland. Ele não está apenas vivendo seu sonho de jogar pelo time de sua cidade natal, mas também contribuindo para suas vitórias. Ele teve muitos rebatidas marcando gols, roubando bases em grandes pontos, fazendo jogos excelentes e salvando o jogo com o desafio.

Não foi uma jornada fácil até este ponto. Passeie pelos sistemas das ligas menores no Arizona, Tampa Bay, Cleveland e Baltimore antes de pousar em Nova York. E o sucesso que o levou a convocar um campeonato importante este ano e uma produção sustentável nas grandes empresas não surgiu por acaso. Ele fez vários ajustes mecânicos e refinou sua abordagem enquanto trabalhava com Triple-A Scranton / Wilkes-Barre, e colheu os frutos. Seu trabalho pode estar em risco quando os jogadores de plataforma voltam de lesões, mas por enquanto ele está feliz que seus esforços foram fundamentais para as vitórias.

SNY | kobe ​​green: O técnico Aaron Boone forneceu uma atualização sobre lesões e as notícias são mistas. Infelizmente, Domingo Germain parece ter sofrido um revés. Ele está trabalhando para voltar depois de pousar em IL em 31 de julho com uma infecção no ombro e teve algumas dores no ombro depois de um recente trabalho de reabilitação. Boone diz que eles não têm um cronograma para a próxima vez que ele vai começar a jogar. Este é um golpe para Yankees Eles tiveram que lidar com a perda da primeira rodada durante toda a temporada.

Melhor notícia, Gleyber Torres está começando a balançar o bastão novamente. Ele está afastado desde 8 de agosto, com uma entorse no polegar, após sofrer uma queda para a segunda base em um jogo contra os Mariners. O Yankees ficaria encantado com um curto retorno, embora Velasquez tenha sido muito eficaz na missão na ausência de Torres. Finalmente, para aqueles que estão se perguntando por que Anthony Rizzo estava no banco para o jogo da noite passada, sexta-feira foi um dia de descanso programado, já que a equipe facilitou seu retorno após sua passagem pelo COVID-19 IL.

New York Daily News | Kristi Ackert: Luke Voit não teve vergonha de expressar seus pensamentos sobre a posição de primeira base dos Yankees, agora que Rizzo está de volta ao time. Desde que fez seus comentários iniciais, ele teve algum tempo para pensar. Ele manteve sentimentos compartilhados, mas também forneceu uma perspectiva adicional sobre o assunto.

Voight relembrou seu histórico com o Yankees desde que ingressou em 2018 e corretamente observou as contribuições que fez e pode continuar a fazer para a equipe. Ele também revelou os culpados por trás de suas lutas iniciais, após começar o ano na IL após uma cirurgia no joelho. Ele admite que se sentiu instável ao pousar na perna reparada cirurgicamente e teve que criar a crença de que estava completamente curada. Além disso, ele sentia que estava espremendo alguns hábitos ruins após seu retorno, como se estivesse tentando recuperar o tempo perdido. No final, Voit confirmou que está disposto a fazer qualquer coisa – seja primeira base, DH’ing ou nocaute – para ajudar o time a vencer (embora os Yankees possam ter Uma solução que satisfaça todas as partes.

NorthJersey.com | Robert Aitken Jr.: Nestor Curtis Jr. teve outra grande atuação contra os gêmeos na noite passada. É apenas mais uma saída qualitativa para adicionar à sua sequência de sucesso contínuo na rotação que cimentou o clube durante sua sequência de vitórias. Entrando no jogo da noite passada, 2.55 foi seu primeiro ERA na rotação dos Yankees.

Então, o que Cortes descobriu que desbloqueou essa versão do Nasty Nestor? Aaron Boone sente que se tornou um atirador mais avançado do ponto de vista de comandos e objetos. Gerrit Cole acrescentou que Curtis conhece profundamente quem é um arremessador e o que o torna bem-sucedido. Ele tem um senso aguçado dos melhores momentos do jogo para mudar seu tempo ou ângulo do braço, e ele tem o esporte para fazer isso.

ESPN | John Lee: O uniforme City Connect da MLB pode estar chegando aos Yankees. Enquanto a equipe estava inicialmente relutante em se inscrever no programa – nenhuma surpresa dada sua abordagem conservadora até recentemente em relação às mudanças de camisa – eles agora estão buscando agressivamente uma roupa alternativa dentro do programa.

O uniforme City Connect representa a mais recente incursão da MLB na indústria de moda e streetwear – um movimento previsto quando a League firmou uma parceria exclusiva com a Nike como fornecedora oficial de uniformes, o logotipo Swoosh e tudo mais. As vendas de Jersey superaram significativamente as expectativas, o que levou à conexão de novas equipes. City Connect também é um esforço de desenvolvimento de jogos. Os uniformes se beneficiam da identidade regional, além de atrair a geração mais jovem e sua maior valorização pela expressão individual.