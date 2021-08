Never say-no Nibu está realizando seus sonhos de críquete em Portugal 26 de agosto de 2021, 17h05 Última modificação: 26 de agosto de 2021, 20:19 Sirajullah Kadem, também conhecido como Nibu na equipe de críquete de Bangladesh, recentemente ganhou as manchetes ao fazer sua estreia internacional por Portugal. Ele conquistou 9 postigos em 4 partidas contra Malta e Gibraltar no Portugal T20 tri-series. Ele também foi escolhido como o lançador do torneio. 26 de agosto de 2021, 17h05 Última modificação: 26 de agosto de 2021, 20h19 Sirajullah Kadem Nibu

“> Sirajullah Kadem Nibu Todo jogador de críquete sonha em representar seu país internacionalmente desde que começou a amar o jogo. Muito poucas pessoas conseguem realizar seu sonho. Mas o que acontece com outras pessoas que tropeçam em algum lugar por muito tempo? Eles estão desistindo ou estão encontrando maneiras alternativas de jogar críquete internacional, mesmo que seja em outro país? Sirajullah Kadem, também conhecido como Nibu na equipe de críquete de Bangladesh, recentemente ganhou as manchetes ao fazer sua estreia internacional por Portugal. Ele conquistou 9 postigos em 4 partidas contra Malta e Gibraltar no Portugal T20 tri-series. Ele também foi escolhido como o lançador do torneio. Foi definitivamente um momento de orgulho para ele, que fez todo o trabalho duro para realizar seu sonho de jogar críquete internacional, mas o que ele sempre quis usar não foi a camisa verde e vermelha de Bangladesh. No entanto, Nibu não lamenta que passe a considerar Portugal como seu próprio país. “Portugal também é o meu país agora. Por isso, ficaria muito feliz se jogasse pelo Bangladesh.” “Portugal é o meu país agora. Portanto, ficaria feliz se jogasse pelo Bangladesh”, disse Nibu ao The Business Standard (DPS) em uma entrevista exclusiva. Seleção de críquete de Portugal “> Seleção de críquete de Portugal Nibu disputou a Copa do Mundo Sub-19 de 2006 com nomes como Ship Al Hasan, Mushfiqur Rahim e Tamim Iqbal. “Ingressei no BKSP em 2001. No ano seguinte fui selecionado para a seleção Sub-15. Joguei na Seleção Sub-17 e na Copa do Mundo Sub-19. Depois de jogar na Série da Academia Asiática Sub-20, fui selecionado na equipe A “, disse Nibu. Um batedor canhoto de média ordem que pode arremessar em velocidade média, Nibu foi considerado um dos melhores polivalentes do país quando era ativo, jogou em times de diferentes idades por Bangladesh e viajou por muitos países. Ele fez sua estreia na primeira classe pelo Sylhet em 2005 e também jogou pelo Mohammedan Sporting Club aos 17 anos. Nibu também jogou críquete na Austrália e na Inglaterra. Nibu em seus dias de estágio adulto “> Nibu em seus dias de estágio adulto “Comecei assim, mas de repente, em 2009, tive que parar.” Então, o que aconteceu com o jovem esperançoso que ele teve que parar abruptamente? “Em 2009, enquanto treinava frente ao DPL em Habiganj, a bola caiu no meu olho. Foi uma lesão grave. Eu queria voltar a campo, mas naquela época tinha algumas limitações – não tinha o tratamento certo, o que acabou piorando minha condição ocular “, disse ele, sorrindo. O feliz Nibu de repente ficou deprimido. O homem de 33 anos disse que tentou de tudo para garantir o tratamento adequado, pediu ajuda ao BCB mas ninguém pediu. “Eu finalmente percebi que era muito difícil para mim conseguir alguma coisa do críquete neste país.” Mas Tenpavi não desistiu. O Nibu emigrou para Portugal e acabou em Lisboa em 2014 para melhores oportunidades na vida, e o críquete sempre foi a sua prioridade. “O críquete era minha prioridade número um e foi isso que me fez deixar Bangladesh.” Mas porque escolheu Portugal, aquele país que ficou conhecido como o país do futebol e criou algumas lendas do futebol? Nipun respondeu. “Fiz uma pequena pesquisa e descobri que Portugal é um país onde o críquete não é popular. Por isso pensei que seria uma oportunidade de ouro para lá ir e formar uma equipa. Achei que seria uma grande surpresa se Portugal pudesse vir no ranking e marcar presença no críquete internacional. Com que beleza ele deixou sua marca no críquete internacional! O sonho se torna realidade! “> O sonho se torna realidade! Mas não foi fácil para ele. Manter um equilíbrio entre a vida e o amor pelo críquete. Jogar críquete não garante segurança financeira em Portugal, pelo que tem de trabalhar muito para cuidar da família e ao mesmo tempo jogar críquete. “Eu também tenho um emprego aqui. Trabalho quase 14-15 horas por dia. Tenho uma família aqui. Não posso largar o críquete, não posso largar meu emprego. Portanto, tenho que encontrar o equilíbrio”, disse Nibu sobre a luta. por trás desse sucesso. “Eu também tenho um emprego aqui. Trabalho de 14 a 15 horas por dia. Tenho uma família aqui. Nunca poderei largar o críquete e sair do meu emprego. Portanto, tenho que encontrar o equilíbrio.” No entanto, ele está desempregado há três meses devido ao cronograma de críquete. “Nos últimos três meses, tenho estado muito ocupado com o críquete. “Agora, além de jogar aqui, eu jogo críquete na Espanha. Eu estava indo para Nova York para jogar, mas não pude porque testei positivo para o Covit-19”, acrescentou Nibu. Há uma escassez de adeptos à medida que Portugal deixa a sua marca no críquete internacional. Segundo Nibu, Portugal está afastado do críquete internacional há quase dois anos e meio. Agora que eles venceram quatro partidas consecutivas na série triangular, as coisas estão melhorando em relação aos patrocinadores. Campeões! “> Campeões!

“Se eu falar sobre 2014, não há patrocinador. Mas agora temos um patrocinador em uma empresa chinesa. Muitas grandes empresas estão interessadas em críquete e estão tentando se envolver em nosso conselho de críquete”, disse o otimista Nibu. .

Basicamente, os imigrantes asiáticos jogam críquete em Portugal. Existem também alguns sul-africanos e holandeses. Nibu diz que muitos portugueses não estão jogando agora, mas o número está aumentando com a esperança de um futuro melhor para o críquete português. Nibu mencionou que há algumas competições importantes nos próximos meses e que estão prontos para mostrar o que têm de melhor por lá.

“O futuro é definitivamente brilhante. Estamos competindo no ICC T10, o Euro Championship, que começa em 20 de setembro. São 16 seleções, incluindo Inglaterra-A, Irlanda-A, Escócia-A e Holanda-A. seja o maior torneio de todos os tempos. “

Portugal terá a chance de se classificar para a Copa do Mundo ICC T20 do ano que vem, e Nibu espera que eles possam jogar na fase principal do torneio em breve, se fizerem bem o seu trabalho.

“Vamos jogar as eliminatórias da Copa do Mundo T20 na Bélgica no próximo ano. Tudo depende de como jogaremos lá”, acrescentou.

Apesar de ser Nibu de 33 anos, ele é o mais teimoso que pode porque ainda está em boas condições.

Nibu ainda está em contato com seu ex-companheiro de equipe Sub-19 de Bangladesh. Entre eles, ele costuma falar com Shakib al-Hassan.

“Conversei com Shakib há alguns dias. Sempre que conversamos, geralmente tentamos evitar discussões relacionadas ao críquete”, disse Nibu.

Nibu visitou Bangladesh pela última vez em 2017 e segue o críquete de Bangladesh como sempre. Ele previu que Bangladesh avançaria para as semifinais da Copa do Mundo ICC T20 em outubro.

Houve algumas últimas dicas no Sul para quem quer ir para o exterior para jogar críquete.

“Aconselho-os a pesquisar e descobrir onde vão mudar. É importante ter uma ideia clara da infra-estrutura e instalações de lá”.

“Aconselho-os a pesquisar e descobrir onde vão mudar. É importante ter uma ideia clara da infra-estrutura e instalações de lá”.

Nibu vê os dois lados da moeda como um jogador de críquete e um homem. De se tornar um dos melhores jogadores versáteis a ser descartado por seu próprio tabuleiro de críquete e depois ir para a arena internacional de um país europeu, ele assistiu de tudo. Chegou a hora de brilhar e glorificar a ele e a sua família por realizarem o sonho de sua vida.