Netflix atinge o alter ego de Elon Musk com ‘Countdown: Inspiration4 Mission to Space’

Sem revisão atual de Contagem regressiva: Inspiration4 Mission to Space Inerentemente incompleto, já que a série de documentos da Netflix em cinco partes tem como objetivo estrear em tempo real junto com o evento que imaginou: o lançamento em 15 de setembro. Inspiração SpaceX 4, que será o primeiro vôo totalmente civil a orbitar a Terra – um feito que ele realizará três vezes durante sua jornada de três dias, a 1.750 mph e a uma altitude superior a Estação Espacial Internacional. Assim, os dois únicos episódios disponíveis para publicação no momento são as duas primeiras partes introdutórias (estréia em 6 de setembro); Os capítulos três e quatro chegarão ao serviço de streaming em 13 de setembro, e um longo show final – detalhando a missão real – está programado para chegar no final de setembro, logo após o retorno do Inspiration4 à Terra.

Sem dúvida, esses segmentos finais fornecerão imagens de perto e pessoais do interior da cápsula do Inspiration4 Crew Dragon que apresentará os quatro astronautas amadores, que serão lançados ao espaço através de um foguete Falcon 9 usado anteriormente. No entanto, em seus primeiros parágrafos, Contagem regressiva: Inspiration4 Mission to Space É essencialmente um vídeo promocional de longa duração projetado para despertar entusiasmo – e fornecer uma justificativa – para esse empreendimento, que quase todos consideram um empreendimento histórico que nos ajudará a chegar mais perto de responder a perguntas mais profundas sobre a existência e servir como o primeiro passo na busca da humanidade para se tornar uma espécie multiplanetária. É uma promoção de vendas disfarçada de um projeto típico de não ficção da Netflix, executado por Jason Hare, a última dança Com todo o melodrama de olhos marejados, música inchada e fotos sexy, um episódio de 45 minutos poderia conter.

Contagem regressiva: Inspiration4 Mission to Space Ela empurra sua mensagem persistentemente desde o início. de acordo com TempoJeffrey Kluger, Editor-chefe da Ciência, Inspiration4 “Um ponto decisivo na história, ele abrirá portas para abrir espaço para o resto de nós.” Isso porque, ao enviar astronautas não profissionais ao espaço, a promessa abrirá caminho para mais voos comerciais, bem como promoverá o objetivo de alcançar as profundezas do universo, onde um dia poderemos colonizar mundos distantes. Este é um objetivo questionável, mas que a série de documentários Hehir defende com confiança. Ao mesmo tempo, ela também tem o fundador da SpaceX Elon Musk assume a principal crítica da Inspiration4, e outros semelhantes liderados mais recentemente por Richard Branson e Jeff Bezos, e são precisamente essas acrobacias que se destinam a alimentar os egos dos bilionários.

“Acho que devemos gastar a grande maioria de nossos recursos resolvendo problemas no terreno. Por exemplo, mais de 99 por cento de nossa economia deve ser dedicada à solução de problemas no terreno”, diz Musk em um de seus poucos programas na tela forçados . “Mas eu acho que talvez algo como 1 por cento, ou menos de 1 por cento, poderia ser aplicado para estender a vida além da Terra.” Seu impulso é a colonização de Marte, e o “futuro estimulante e inspirador” da habitação multiplanetária. Afinal, ele diz: “Se a vida envolve apenas problemas, de que adianta viver?” Nesse contexto, o Inspiration4 não é apenas uma brincadeira cara; É o próximo estágio de liderança na evolução da humanidade e, portanto, vale bem a pena o investimento especial necessário para torná-lo JITSONSO estilo dos sonhos se torna realidade.

No entanto, independentemente dos breves comentários de Musk, Contagem regressiva: Inspiration4 Mission to Space Muito pouco para analisar criticamente este projeto. Pelo menos em seu par inicial de parcelas, a docuseries atua como um produtor de relações públicas, jogando tudo em termos brilhantes, incluindo suas fotos dos quatro astronautas na missão. Este grupo é liderado por Jared Isaacman, um bilionário cuja história de empreendedorismo, assunção de riscos e pilotagem a jato de caça o tornaram a força motriz perfeita por trás do Inspiration 4. Isaacman é um jovem amigável e eloquente, cada comentário adaptado a um determinado ponto de discussão , e como ele explica, a motivação por trás de seu relacionamento com a SpaceX foi uma iniciativa que ele desenvolveu com o St. Jude Children’s Research Hospital para arrecadar US $ 200 milhões. para a pesquisa do câncer. Se ele colocar seu dinheiro onde está, ele já fez uma doação separada de $ 100 milhões para a organização.

A St. Jude também apresentou o Inspiration4 com dois de seus passageiros: Hayley Arceneaux, uma sobrevivente de câncer pediátrico e atual assistente médico do St. Jude, e Christopher Sembrowski, que ganhou sua corrida ao participar de um sorteio promovido pelo Comercial do Super Bowl da SpaceX. O quarto membro da tripulação é Sian Proctor, uma empresária de 51 anos (que já treinou em voos espaciais) que conquistou seu lugar por meio de um concurso de vídeo viral. Juntos, como Isaacman explica, eles representam os “quatro pilares” da missão Inspiration4: liderança (Isaacman), esperança (Arceneaux), generosidade (Sembroski) e prosperidade (Proctor). Isso é tão extravagante quanto parece, como algo produzido para um folheto de marketing e comunicado à imprensa. E embora esses quatro indivíduos pareçam genuinamente entusiasmados com suas oportunidades, as vinhetas de uma série de documentários sobre seus antecedentes são tratadas tão calmamente quanto as cenas em que anunciam aos amigos (pessoalmente e por zoom) que estão indo para o espaço – momentos de surpresa e euforia.

“ Isso é tão extravagante quanto parece, como algo produzido para um folheto de marketing e comunicado à imprensa. “

Pode-se imaginar Contagem regressiva: Inspiration4 Mission to SpaceOs episódios subsequentes no tempo fornecem mais suspense. No entanto, em sua infância – o que inclui enfatizar repetidamente a conexão da SpaceX com a história e o espírito do programa espacial dos Estados Unidos – todo o caso freqüentemente aparece como propaganda corporativa preparada com antecedência. Algum sentimento autêntico surge ocasionalmente, como com um breve vislumbre da esposa de Sembruski chorando ao visitar a sede da SpaceX em Cabo Canaveral para assistir ao lançamento de um voo Crew-2 em abril de 2021. No entanto, até mesmo a discussão do programa sobre os perigos de viagem espacial – cheia de resumos Para os dois desastres do ônibus espacial de 1986 e 2003 – ele parece menos interessado em lidar com o custo / benefício dessas missões do que em aumentar os riscos dramáticos que estão pendentes de ação.

Esses riscos, é claro, são reais e certamente estarão na frente e no centro à medida que o Inspiration4 avança desde os estágios de planejamento até a plataforma de lançamento. A ideia de que os telespectadores da Netflix terão um assento na primeira fila para este vôo – seja vitória ou fracasso – continua sendo uma perspectiva intrigante. No entanto, espera-se que quando seus súditos entrarem em órbita, Contagem regressiva: Inspiration4 Mission to Space Ele acalma sua importância e deixa seu trabalho falar por si.