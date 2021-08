Navio de guerra dos EUA cruza o Estreito de Taiwan após exercícios ofensivos chineses

O destróier de mísseis guiados classe Arleigh Burke da Marinha dos EUA, USS Kidd, passa pelo porta-aviões USS Theodore Roosevelt enquanto participa do Exercício Northern Edge 2019 no Golfo do Alasca em 16 de maio de 2019. Foto tirada em 16 de maio de 2019. Navy American / Sean Lynch / Folheto via Reuters, especialista em comunicação de massa da 3ª turma. / arquivo de imagem

WASHINGTON (Reuters) – Um navio de guerra e um navio da Guarda Costeira dos EUA navegaram pelo estreito de Taiwan na sexta-feira, a última no que Washington chama de operações de rotina através da sensível hidrovia que separa Taiwan da autoproclamada ilha China. . O corredor surge em meio à escalada das tensões militares nos últimos dois anos entre Taiwan e China, e segue os chineses exercícios de assalto Na semana passada, navios de guerra e caças realizaram exercícios no sudoeste e sudeste da ilha. A Marinha dos EUA disse em um comunicado que o contratorpedeiro Kidd, um destruidor de mísseis guiados classe Arleigh Burke, escoltado pelo cortador da Guarda Costeira Monroe, passou “por águas internacionais de acordo com a lei internacional”. “O trânsito legal de navios pelo Estreito de Taiwan demonstra o compromisso dos Estados Unidos com a liberdade e abertura ao Indo-Pacífico. Os militares dos Estados Unidos voam, navegam e operam onde quer que a lei internacional permita”, disse o comunicado. A Marinha dos EUA realiza tais operações a cada mês ou mais, O que irrita a China, que considera Taiwan seu território e nunca desistiu do uso da força para colocar a ilha democrática sob seu controle. No sábado, a China chamou a medida de “provocativa”, dizendo que o Comando do Teatro Oriental do Exército de Libertação do Povo organizou forças para acompanhar, monitorar e proteger o curso das operações dos navios dos EUA. READ Vladimir Putin se recusa a permitir refugiados afegãos na Rússia “Os Estados Unidos freqüentemente realizam ações provocativas semelhantes, que são de natureza muito ruim, mostrando plenamente que são os maiores destruidores da paz e da estabilidade e a maior causa dos riscos à segurança no Estreito de Taiwan. Nós nos opomos veementemente e condenamos veementemente isso “, disse o porta-voz do Ministério da Defesa, Tan Kavey, em um comunicado. “Taiwan é uma parte inalienável da China. A questão de Taiwan é um assunto interno da China e não permite nenhuma interferência externa. Pedimos aos Estados Unidos que reconheçam a situação, parem de provocar e obedeçam ao princípio de uma China e às cláusulas das três declarações conjuntas sino-americanas. “ Os Estados Unidos, como a maioria dos países, não têm relações diplomáticas formais com Taiwan, mas são o seu apoiador internacional mais importante e um importante vendedor de armas para a ilha. Taiwan e os Estados Unidos em março Ocorrido Acordo para estabelecer um grupo de trabalho da Guarda Costeira para coordenar a política, depois que a China aprovou uma lei que permite à Guarda Costeira atirar em navios estrangeiros. Consulte Mais informação Sexta-feira não foi a primeira vez que um barco da Guarda Costeira dos EUA navegou pelo Estreito de Taiwan. Foi um lembrete de que agora mantém navios na região e está “se envolvendo em mais treinamento conjunto e diplomacia de aplicação da lei para ajudar a reforçar a capacidade das nações parceiras em face da invasão chinesa”, disse Greg Pauling, um especialista em segurança marítima baseado em Washington . Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais. A mídia estatal da China explorou a caótica retirada dos EUA do Afeganistão nas últimas semanas para retratar o apoio dos EUA a Taiwan e aliados regionais como volátil. READ O Hezbollah tem uma rede inter-regional de túneis que mede centenas de quilômetros. Mas o governo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foi rápido em rejeitar qualquer comparação entre o Afeganistão e o compromisso dos Estados Unidos com a região do Indo-Pacífico. Vice-presidente Kamala Harris Acusado A China é acusada de “intimidação e reclamações marítimas excessivas” durante viagens ao Vietnã e Cingapura nesta semana, a última de uma série de visitas de autoridades americanas ao Indo-Pacífico com o objetivo de fortalecer o compromisso dos EUA com a região. (Reportagem de Michael Martina e Idris Ali) Reportagem adicional de Emily Chow em Xangai. Edição de Jonathan Otis e William Mallard Nossos critérios: Princípios de confiança da Thomson Reuters.

“Evangelista geral da cerveja. Desbravador do café ao longo da vida. Defensor certificado do twitter. Internetaholic. Praticante de viagens.”