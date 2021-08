NASA fala sobre a possibilidade de um asteróide Bennu colidir com a Terra

NASA acabou de Atualizada Suas previsões sobre a possibilidade de um asteróide Bennu colidir com a Terra, ela chegou a especificar a data exata em que a colisão seria mais provável: 24 de setembro de 2182.

Alerta de spoiler: provavelmente estamos bem.

o fundo: Nosso sistema solar contém mais de um milhão Asteróides, a maioria dos quais muito pequenos e improváveis ​​de chegarem perto da Terra.

Se for um grande asteróide ela era Para colidir com a superfície da Terra, no entanto, o resultado poderia ser devastador, então a NASA estabeleceu o Gabinete de Coordenação de Defesa Planetária (PDCO) em 2016 para detectar e monitorar qualquer asteróide potencialmente perigoso e desenvolver um plano. efeitos de bloqueio, se possível.

Espera-se que Bennu alcance 125.000 milhas da Terra – cerca de metade da distância até a lua.

Atualmente, o PDCO está monitorando de perto duas rochas espaciais particularmente ameaçadas, uma das quais Especificamos.

o asteróide benno: A NASA descobriu o asteróide Bennu em 1999. Ele está atualmente a cerca de 200 milhões de milhas de distância de nós, mas espera-se que alcance 125.000 milhas no ano de 2135 – cerca de metade da distância entre a Terra e a Lua.

“O tamanho de um objeto Bennu … isso destruiria muito as coisas ao longo da costa.” Lindley Johnson

Bennu tem cerca de um terço de milha (meio quilômetro) de largura, e se for Efeito Terra, pode causar sérios danos.

“[A] Um objeto de meio quilômetro de tamanho criará uma cratera com pelo menos cinco quilômetros de diâmetro, que pode ter até 10 quilômetros de diâmetro ”, Diretor do PDCO, Lindley Johnson Ele disse ao New York Times,.

“Mas a área de destruição seria muito, muito maior do que isso, até 100 vezes o tamanho da cratera”, continuou ele. “Portanto, o efeito do tamanho do corpo de Bennu nas nações da Costa Leste praticamente arruinaria as coisas ao longo da costa.”

Missão Osiris Rex: Para descobrir o máximo possível sobre o asteroide Bennu, a NASA lançou a espaçonave OSIRIS-REx em 2016.

O rover passou dois anos estudando Bennu de perto, registrando dados de sua órbita até o pouso no asteróide para coletar amostras de rocha – uma inovação para a NASA.

Essas amostras não estarão nas mãos da NASA até 2023 (OSIRIS-REx ainda está fazendo a viagem para casa), mas a NASA já usou o que aprendeu com a sonda para atualizar suas previsões sobre o asteróide Bennu.

O líder do estudo David Farnocchia disse em um relatório Comunicado de imprensa.

“Nunca modelamos a trajetória de um asteróide com tanta precisão antes”, acrescentou.

o que há de novo: De acordo com a NASA, a chance do asteróide Bennu atingir a Terra entre agora e 2300 é de cerca de 1 em 1750. Esta é uma ligeira mudança em relação à previsão anterior (1 em 2700 chance de impacto entre agora e 2200).

“Não estou mais preocupado com Beno do que antes.” David Farnocchia

A NASA também definiu a data mais provável para uma colisão com Bennu – 24 de setembro de 2182 – mas até então, as chances são de apenas 1 em 2.700.

Conclusão, de acordo com Farnocchia?

“Não é uma mudança significativa”, disse ele ao New York Times. “Não estou mais preocupado com Beno do que antes. O potencial de impacto continua muito baixo.”

