NASA descobre que a sonda persistente de Marte falha na primeira tentativa de amostragem devido a rochas pulverulentas “únicas”

O primeiro poço perfurado pelo rover Perseverance da NASA. (Crédito da imagem: NASA / JPL-Caltech / MSSS)

Agência NASA rover perseverança As primeiras amostras não foram coletadas conforme planejado devido a um problema com rochas marcianas “únicas” e inesperadas.

A perseverança partiu para o planeta vermelho em 18 de fevereiro em busca de sinais antigos Vida de marte As amostras são coletadas e armazenadas para estudos futuros na Terra. No entanto, quando o rover fez sua primeira tentativa de amostrar a poeira marciana em 6 de agosto, as coisas não saíram como planejado na cadeia de eventos que Louise Gandora, engenheira-chefe do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA para amostragem e buffer, descreveu como “uma montanha russa de emoções. “” Em uma declaração da NASA .

Os sinais iniciais indicavam que a sonda havia coletado e armazenado com sucesso uma parte do material marciano em um de seus 43 tubos de amostra. Mas na manhã seguinte à coleta, as imagens volumétricas e pós-medição foram divulgadas e os membros da equipe de expedição decidiram, de volta à Terra, que o tubo de ensaio estava realmente vazio. Após dois dias investigando o que aconteceu, a equipe anunciou que esta rocha marciana em particular estava pulverizada demais para ser coletada com sucesso.

Jandoura disse no comunicado que as equipes de ciência e engenharia que trabalham na missão descobriram que a “singularidade desta rocha” neste local de amostragem foi “um grande contribuinte para a dificuldade de extrair um núcleo dela.” “O equipamento foi executado conforme solicitado, mas a rocha não cooperou dessa vez.”

Esta imagem, tirada pela Perseverance, mostra a imagem do primeiro poço feita pela câmera de navegação do rover. (Crédito da imagem: NASA / JPL-Caltech)

Jandoura disse sobre os momentos após os membros da equipe perceberem que o que eles acreditavam ser a primeira captura bem-sucedida da amostra marciana do Perseverance não foi bem-sucedida.

Para expandir um pouco exatamente o que aconteceu, a equipe chegou a três conclusões diferentes após investigar o evento de amostragem.

Eles não encontraram nenhuma resposta incomum de Currier, a broca que coleta amostras de rocha marciana. Nas fotos do local de amostragem, eles não encontraram uma amostra de núcleo ou peças intactas na superfície; Talvez o mais importante, eles descobriram que as “rochas incomuns” que tentaram amostrar acabaram sendo apenas “pequenos pó / fragmentos que não foram retidos devido ao seu tamanho e à falta de qualquer porção significativa do núcleo”, de acordo com um comunicado.

“Parece que a rocha não era forte o suficiente para produzir um núcleo”, acrescentou Jandoura no comunicado. “Algum material aparece no fundo do furo. É provável que o material do núcleo necessário esteja no fundo do furo, na pilha de corte ou uma combinação de ambos. Não podemos distinguir mais devido às incertezas de medição. ”

Apesar das dificuldades da primeira tentativa, Jandoura disse que as perspectivas da equipe continuam positivas.

“Isso me lembra novamente da natureza da exploração”, disse Jandoura. “Um resultado definitivo nunca é garantido, não importa o quão preparado você esteja. Apesar desse resultado, a ciência e a engenharia fizeram progressos. Conseguimos o primeiro sequenciamento independente completo de nosso sistema de amostragem em Marte no prazo de uma temporada.” [one Martian day, about 40 minutes longer than one Earth day]. Isso é um bom presságio para o ritmo de nossa campanha científica restante. “

Por causa das dificuldades desta tentativa de amostragem, a equipe de persistência será obrigada a viajar para um novo local antes de tentar capturar outro pedaço da rocha marciana. As equipes da missão irão para o próximo local de amostragem, que está localizado em uma área conhecida como South Sittah, o ponto mais distante de onde o rover pousou e onde a equipe planejava coletar amostras.

A meta atual é tentar coletar essas amostras no início de setembro, segundo o comunicado.

