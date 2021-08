NASA aumenta as chances de um asteróide Bennu colidir com a Terra

Um cientista da NASA disse na quarta-feira que a probabilidade do asteróide Bennu atingir a Terra dentro de um século ou dois aumentou.

No entanto, Davide Farnocchia enfatizou que os terráqueos não devem ficar muito ansiosos.

Cientistas disseram anteriormente que as chances de Bennu atingir a Terra até o ano 2200 eram de uma em 2700, mas esses números foram revisados ​​para uma em 1750 no ano 2300, Associated Press mencionado.

Farnocchia trabalha com o Jet Propulsion Laboratory da NASA no sul da Califórnia e disse a repórteres que a espaçonave Osiris-Rex, que pousou em Bennu em 2018 para coletar amostras, deu a eles uma ideia melhor da futura rota orbital do asteróide, de acordo com a agência de notícias.

A espaçonave está programada para retornar à Terra em 2023.

“Não devemos nos preocupar muito com isso”, disse Farnokia, que foi o principal autor das descobertas, publicadas na revista Icarus.

Os cientistas dizem que Bennu chegará muito perto do planeta em 2135.

Cientistas disseram que a gravidade da Terra pode afetar a órbita de Bennu e causar uma colisão com o planeta nos próximos dois séculos. No entanto, eles disseram que, com base nos dados da espaçonave Osiris-Rex, as chances de a gravidade interferir em sua trajetória agora são menores.

Lindley Johnson, oficial de defesa planetária da NASA, previu que se a Terra fosse atingida por um asteróide, a área da região destruída seria igual a cem vezes o tamanho do asteróide, de acordo com a Associated Press.

Se o asteróide colidir com a costa leste dos Estados Unidos, eu“Isso destruiria muito as coisas ao longo da costa”, acrescentou Johnson.