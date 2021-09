Naquela época eu … viajei para Portugal durante epidemias

No início de julho, um anúncio de um dos meus melhores amigos apareceu no meu telefone: o texto era, “Quer ir para Portugal em algumas semanas?” Antes de receber aquele discurso, não tinha pensado muito em ir a Portugal, mas respondi como se alguém tivesse me dado um descanso da rotina diária do trabalho de escritório e do calor quase insuportável de julho na Flórida: “Tá!”

Nas semanas seguintes, com muitas notícias e longos telefonemas, meu amigo e eu trabalhamos nos detalhes da viagem que estava por vir. Queríamos que fosse espontâneo, mas estar em meio a uma epidemia global tornou necessário planejar alguns detalhes importantes.

No início, fiquei com medo de ir para o exterior. No entanto, depois de acompanhar os casos Covit-19 e manter os regulamentos locais em dia, tive a confiança de embarcar num voo para Lisboa depois de falar com outros passageiros que conhecia e que tinham viajado recentemente.

Após mais de 10 horas de voos combinados, despedimentos em Paris e o inevitável ataque de jet lag, desembarquei em Lisboa e dirigi-me ao hotel para encontrar o meu amigo. Ao fazer o check-in no hotel, a primeira coisa que notei nas viagens durante as infecções foi a diferença entre as regras oficiais e como elas eram implementadas.

Nos Estados Unidos, a implementação dos regulamentos COVID-19 varia de acordo com a localização, tipo de organização e, em alguns casos, a pessoa que os aplica. Felizmente para nós, Portugal suspendeu muitas de suas restrições no dia em que chegamos, incluindo um toque de recolher local. No entanto, ainda temos que ir para confundir vacinação e requisitos de teste.

Embora muitos hotéis, restaurantes e outras lojas e negócios anunciem que os clientes devem enviar um teste negativo de Govt-19 para entrar, na prática, nossos cartões oficiais de vacinação do CDC foram emitidos como nosso talão de ouro onde quer que desejemos ir.

Viajar por transporte público, verificar hotéis e airbnbs e testar comida local foi muito menos estressante do que eu poderia ter imaginado. Encontrar e fazer um teste Govt-19 dentro de 72 horas de nosso retorno aos EUA é outra história.

Depois de comparecer durante várias horas pelo telefone do nosso grupo, com um plano internacional de ligar para vários sites de teste perto de nós, muitos deles não falavam inglês ou reportavam informação, finalmente encontramos um formulário de inscrição online através de uma universidade de Lisboa. Embora alguns sites de teste ofereçam testes gratuitos, a promessa de um resultado de 24 horas nos convenceu a pagar uma taxa de 60 euros para nos dar tranquilidade.

Chegamos ao posto de controle no dia marcado em um horário em que havíamos digitado acidentalmente o endereço errado e fomos desviados por uma espécie de segurança que reservou tempo suficiente para o trânsito. A maioria dos funcionários do centro de testes falava pelo menos um pouco de inglês e o processo era rápido, apesar de ser muito desagradável. O esfregaço nasal tem sido um esfregaço muito agressivo desde o início da infecção – juro que o técnico pode ter tocado meu cérebro esfregando mais alguma coisa.

Embora tenhamos entrado em pânico durante o voo desse tipo de aeronave, seu teste COVID-19 foi rejeitado porque o tipo de teste estava incorreto, fomos capazes de resolver tudo e devolvê-lo com segurança e ruidosamente de volta para os Estados Unidos, o mais importante: COVID-19 grátis .

Refira-se que embora os regulamentos do COVID-19 sejam os mesmos em diferentes países, a minha viagem a Portugal apenas reflecte a minha experiência pessoal. Se estiver planejando uma viagem ao exterior a qualquer momento, você deve pesquisar as restrições para o país que planeja visitar.

Viajar durante as epidemias pode parecer mais ameaçador do que no passado, mas com um pouco mais de planejamento e cautela, ainda vale a pena.

Relacionado