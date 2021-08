Naomi Osaka disse que houve “erros” que ela cometeu durante sua eliminação do Aberto da França em 2021

Osaka esteve em destaque em maio, quando Retirado do torneio depois de se recusar a falar com a mídia durante o evento, citando razões de saúde mental para sua decisão. ela era $ 15.000 de multa Por não se envolver em funções de mídia em Roland Garros, na esperança de que qualquer dinheiro incorrido fosse para uma instituição de caridade de saúde mental.

“Honestamente, sinto que fiz muitas coisas erradas naquele momento, mas também meio que vivo o momento”, disse Osaka a repórteres em Nova York na sexta-feira antes do Aberto dos Estados Unidos.

“Gosto de como me sinto, direi ou faço. Não acho necessariamente que seja uma coisa ruim. Acho que há muitas coisas que aprendi a fazer melhor. Claro, não sinto o mesmo e acontecerá novamente. ”

“Eu diria que talvez pense sobre isso um pouco mais da maneira que, tipo, eu não sabia o quão grande seria o negócio”, acrescentou Osaka.

Sua decisão de deixar Roland Garros e tirar algum tempo do tênis competitivo controvérsia Sobre a relação dos atletas com a mídia e se as coletivas de imprensa prejudicam sua saúde mental.

Osaka disse que o formato da coletiva de imprensa estava “desatualizado” e “em extrema necessidade de atualização”. em um editorial Ela escreveu para a edição de julho da revista Time.

“Gosto de jornalismo, mas não gosto de todas as coletivas de imprensa”, escreveu Osaka. “No entanto, na minha opinião (e quero dizer que esta é apenas a minha opinião e não a opinião de todos os jogadores de tênis em turnê), a coletiva de imprensa se moldou … precisando urgentemente de uma atualização.”

“Acho que podemos melhorar […] menos sujeito vs objeto; Mais do que ponto a ponto. “

A número três do mundo também chamou a atenção no início deste mês, quando ela fez uma breve pausa durante uma coletiva de imprensa pré-torneio no Western & Southern Open após Comecei a chorar . depois da existência Eliminado do torneio Escrito por Jill Tishman, Osaka refletiu que escolher sair e tocar “em si é uma conquista”.

No início deste mês, Osaka disse que sim. Eu me sinto mais grato para sua carreira no tênis, depois de ver as condições terríveis no Haiti e no Afeganistão.

A bicampeã do Aberto dos Estados Unidos tentará recuperar seu título neste ano em Flushing Meadows, que começa na segunda-feira, 30 de agosto.