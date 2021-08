Naomi Osaka: A tenista interrompeu a coletiva de imprensa aos prantos depois de trocar com o repórter

Após essas perguntas, Osaka estava no meio de uma dúvida sobre a preparação para a parte da temporada em tribunal duro de verão e sua reação ao que estava acontecendo no Haiti depois terremoto devastador. O pai de Osaka é haitiano e a estrela do tênis disse em um tweet no sábado que Dê o prêmio em dinheiro Você venceu nos esforços abertos de socorro do oeste e do sul para o Haiti.

Durante essa parte da sessão, Osaka começou a limpar o rosto e colocou o chapéu sobre os olhos. “Desculpe”, disse um repórter, quando Osaka foi tocada, Osaka respondeu: “Não, você é muito bom.”

Com Osaka chorando, o mediador disse que eles fariam uma pausa para respirar. Poucos minutos depois, Osaka voltou para encerrar a sessão. Peço desculpas por ter saído.

Antes de tudo isso acontecer, Osaka teve uma conversa com um repórter do Cincinnati Enquirer que disse: “Não gosto de fazer negócios conosco, especialmente neste formato. No entanto, você tem tantos interesses externos que a presença de uma mídia programa é servido por você. ”

O jornalista de Osaka foi posteriormente descrito por um agente como um “valentão”.

Antes das Olimpíadas, a última participação de Osaka no Aberto da França foi em maio. Antes do início do torneio, a quatro vezes campeã principal e número dois do mundo disse que não faria coletivas de imprensa – sabendo que seria multada – alegando sua saúde mental.

Depois de uma declaração de todos os quatro Grand Slams – o Aberto da Austrália, o Aberto da França, Wimbledon e o Aberto dos Estados Unidos – que ameaçava mais punições, incluindo inadimplência no torneio, Osaka desistiu, revelando que ela havia “sofrido longos períodos de depressão” desde então. agora. Ela ganhou seu primeiro título importante em 2018.

“Estou pensando nisso ao mesmo tempo em que você está pensando”

Depois de responder a perguntas consecutivas sobre as coletivas de imprensa, esta é a troca que ocorreu entre o colunista Paul Dougherty do Cincinnati Enquirer e Osaka:

Dougherty: “Você não gosta de fazer negócios conosco, especialmente neste formato. No entanto, você tem muitos interesses externos atendidos por ter uma plataforma de mídia. Acho que minha pergunta é como você equilibra os dois? E você também tem algo que você gostaria de compartilhar conosco sobre o que você disse? Simone Biles? ”(No início da coletiva de imprensa, Osaka disse que enviou uma mensagem de texto para Biles, mas disse que queria dar-lhe espaço,“ porque sei como ela pode se sentir exausta ”. )

Osaka: “Quando você diz que não sou louco por lidar com vocês, a que isso se refere?”

Dougherty: “Bem, você disse que não gosta particularmente do formato da coletiva de imprensa, e ainda assim parece ser o meio de comunicação mais amplamente utilizado para a mídia e através da mídia para o público.”

Osaka: “Isso é interessante. Eu diria que a ocasião, tipo quando acontecem as coletivas de imprensa, o que eu sinto é o mais difícil.”

Osaka então fez uma pausa, dizendo que estava pensando. O moderador sugeriu seguir em frente e perguntou a Osaka se ela queria responder à próxima pergunta.

Osaka: “Não. Estou muito interessado nesse ponto de vista. Então, se você pudesse replicar isso, seria ótimo.”

Dougherty: “A questão é que você não gosta muito de lidar com a mídia, especialmente dessa forma. Você sugeriu que há maneiras melhores de fazer isso e gostaríamos de tentar explorar isso. Minha pergunta é: eu pense, você também teve interesses externos além do tênis oferecido pela Por meio da plataforma que a mídia oferece. Minha pergunta é como você acha que seria capaz de equilibrar melhor os dois? ”

Osaka: “Sinto que não posso falar sobre isso com todos. Só posso falar por mim mesmo, mas desde que era mais jovem recebi muita atenção da mídia, e acho que é por causa de minha formação, bem como a maneira como eu jogo, porque sou principalmente um jogador de tênis, e é por isso que muitas pessoas se preocupam comigo.

“Eu diria, a esse respeito, que sou muito diferente de muitas pessoas. Não posso evitar que algumas coisas que eu tweetou ou que digo que criam muitos artigos de notícias ou coisas assim, e eu sei que é porque ganhei com dois torneios do Grand Slam e tive muitas conferências de imprensa onde essas coisas acontecem.

“Mas eu também diria que não tenho certeza de como equilibrar os dois. Eu entendo isso ao mesmo tempo que eu ia dizer.”

Então, enquanto Osaka estava recebendo o próximo conjunto de perguntas do jornalista de tênis sobre a preparação e o Haiti, Osaka demonstrou clara emoção.

O agente de Osaka, Stuart Duguid, disse em um comunicado: “O valentão do Cincinnati Inquirer é um exemplo de por que as relações entre os jogadores e a mídia estão atualmente tensas. Ampliação Ele concordaria que seu tom estava errado e que seu único objetivo era a intimidação. Comportamento realmente terrível. E essa dica de que Naomi deve seu sucesso extrajudicial à mídia é um mito – não seja auto-indulgente. “

A CNN entrou em contato com Daugherty para comentar.

“Há pessoas que não conheço muito bem que me fazem perguntas realmente delicadas”

Antes da troca com Dougherty, a repórter de Osaka perguntou se havia algum conselho que ela poderia dar aos repórteres sobre como ajudá-los a tornar a experiência melhor para os atletas que passam por derrotas e momentos difíceis ao fazer perguntas durante coletivas de imprensa.

“Para mim, sinto que na maior parte do tempo – sou apenas eu como pessoa – sou muito aberto no que diz respeito a conferências de imprensa”, disse Osaka. “Sinto que sempre fui assim a vida toda. Há momentos em que posso dizer que há pessoas que não conheço muito bem que me fazem perguntas realmente delicadas. E, especialmente depois de uma perda, esse tipo de aumento um pouco.”

“Eu diria até Perguntas Frequentes, como as que foram feitas antes, mas talvez você não estivesse na coletiva de imprensa anterior. É como ler as transcrições. Não sou um profissional em coletivas de imprensa ou qualquer outra coisa, mas , só para tornar a experiência mais amigável, gostaria de dizer “.

Ela também sugeriu que o jogador tire um “dia de folga”.

“Somos multados se não fizermos entrevistas coletivas, mas às vezes ficamos muito tristes”, disse Osaka. “Acho que talvez devesse haver uma regra de que podemos tirar um dia de folga e talvez responder a vocês em e-mails e coisas assim. Acho que seria justo, mas, novamente, estou apenas falando por conta própria e não sei como seus rapazes agem (referindo-se à mídia) – acho que você provavelmente gostaria de nos pegar quando estivermos fora do campo também, então não tenho certeza do que é justo. “

Sobre o Haiti, Osaka disse: “É realmente assustador. Vejo notícias todos os dias. Honestamente, o terremoto foi meio perto da escola dos meus pais lá. Sinceramente, não tenho certeza de como isso aconteceu e não vi nenhuma foto ou vídeo dele ainda. “

No 2020 Western & Southern Open – realizado no USTA Billie Jean King National Tennis Center em Nova York, em vez do distrito de Cincinnati – Osaka foi o segundo colocado após uma lesão no tendão da coxa. Ela iria vencer o Aberto dos Estados Unidos.