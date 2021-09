Não há leitos de UTI no Sampson County Hospital. Cada cama está cheia de um paciente COVID-19 :: WRAL.com

– Autoridades de saúde disseram que a unidade de terapia intensiva do Sampson Regional Medical Center está 150% cheia e todos os pacientes em tratamento têm coronavírus.

“Colocamos os pacientes em locais fora da UTI, onde há pacientes na UTI, e os contratamos e cuidamos deles nesses locais, em vez da UTI normal”, disse Sean Hurton, diretor médico do Sampson County Regional Medical Center.

Dados do Departamento de Saúde e Serviços Humanos do estado mostraram que nas últimas duas semanas, mais de 750 pessoas tiveram teste positivo para o vírus no condado de Sampson. Em todo o estado, 25% das quase 4.000 pessoas da Carolina do Norte com COVID-19 estão em unidades de terapia intensiva e quase todas estão em um ventilador.

Cada paciente com COVID-19 precisa de 12 a 14 litros a mais de oxigênio do que o paciente médio que precisa de suporte respiratório, disse Hurton. Mesmo com essa quantidade de oxigênio, os pacientes ainda dizem que se sentem sufocados.

“Você está usando tanto oxigênio que os tanques de oxigênio começam a congelar do lado de fora”, disse ele.

O corpo de bombeiros teve que ser chamado para borrifar água nas placas de gelo de 20 centímetros que se acumularam nos tanques de oxigênio fora do hospital. Antes, esses tanques precisavam ser recarregados cerca de uma vez por mês, agora eles precisam ser recarregados uma vez por semana.

“Neste ponto, não há fim à vista”, disse Horton.

Os especialistas esperam que o número de hospitalizações aumente à medida que o número de viajantes aumenta neste outono. O Dr. Cameron Wolf, especialista em doenças infecciosas da Duke University, acredita que setembro pode trazer os piores vírus que já vimos.

“Seu carro bate neste fim de semana, não sei se consigo encontrar uma cama. Isso é loucura. Nunca estivemos nessa situação antes”, disse o Dr. Wolf.

Em todo o estado, apenas cerca de 20% dos leitos hospitalares foram disponibilizados na sexta-feira.

O hospital postou uma mensagem desesperada em sua página do Facebook – um videoclipe de dois minutos na voz de um profissional de saúde. A enfermeira afirmou que não há leitos abertos para pessoas que precisam de atendimento após o COVID-19.

“Este ano, estamos nos sentindo exaustos física, emocional e espiritualmente”, disse a enfermeira Cassie Johnson, que trabalha na unidade de terapia intensiva.

O vídeo pede que os moradores do condado sejam vacinados e que os profissionais de saúde. Dados estaduais mostram que apenas 40% dos residentes do condado de Sampson recebem vacinas completas, em comparação com mais de 60% dos residentes do condado de Wake.

“Tendo dado tanto no ano passado, não temos mais nada para dar e ainda não é o suficiente”, disse ela.

Dados do New York Times Que 1 em cada 6 pessoas no Condado de Sampson tem o vírus e 1 em 529 pessoas morreram por causa dele.

“Não sobraram muitas vitórias”, disse Johnson. “E quando ele está lá, você ainda está chorando, porque no final alguém sobreviveu”.

O condado de Sampson viu um aumento de 48% nos casos e um aumento de 63% nas hospitalizações nas últimas duas semanas, Os dados do New York Times mostram. Na sexta-feira, quase 150 pessoas testaram positivo para o vírus em Sampson.

Howerton disse que sua tripulação está completamente exausta e em lágrimas enquanto tenta salvar o maior número de pessoas possível, pois o tipo delta de coronavírus está se espalhando rapidamente entre os não vacinados.

“Tenho visto pessoas que acabaram de terminar sua carreira médica, sem intenção de praticar a medicina novamente, porque estão muito exaustos”, disse ele.

Consulta matinal de pesquisas A suspeita de uma vacina não mudou, mesmo com pessoas não vacinadas lotando unidades de terapia intensiva e hospitais. Na Carolina do Norte, 21% das pessoas disseram que não estavam prontas para serem vacinadas. As principais razões para não querer ser vacinado são os efeitos colaterais e a falta de confiança nas empresas farmacêuticas.

“Acorde as pessoas, vocês não são invencíveis, não importa o quão inteligente vocês pensem que pensam que são”, disse Johnson no vídeo.