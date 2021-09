Mullah Hassan Akhund com a ajuda de Pak, um ‘líder leve’ pode ser escolhido como primeiro-ministro afegão: fontes

Cabul caiu nas mãos do Taleban há três semanas, quando milhares tentaram deixar o país dilacerado pela guerra.

Nova Delhi:

Líder do Taleban relativamente menos conhecido, Mullah Hassan Akhund, que é visto como ‘peso-leve’ e na lista de terroristas da ONU pode ser a escolha improvável como o próximo primeiro-ministro. Afeganistão Como candidato de nível médio entre as facções concorrentes do Talibã.

Desentendimentos entre as múltiplas facções do grupo extremista frustraram a formação do governo até agora no país dilacerado pela guerra. Cabul caiu nas mãos do Taleban há três semanas.

Os principais candidatos ao poder, cujas lutas atrasaram o anúncio de um novo regime, são a unidade Talibã de Doha chefiada por Mullah Baradar, a Rede Haqqani, um grupo terrorista semi-autônomo que opera no leste do Afeganistão, e a facção Kandahar. Talibã.

Segundo a nova fórmula, o mulá Baradar e o filho do mulá Omar, o mulá Yaqoub, provavelmente servirão como deputados do mulá Akhund. Fontes disseram que Siraj Haqqani, da Rede Haqqani, e nas listas globais de terrorismo, pode ser escolhido para chefiar o poderoso Ministério do Interior – o equivalente ao Ministério do Interior da Índia.

O clérigo mais antigo do Taleban, o enigmático líder Hebatullah Akhundzada, provavelmente será o “Guia Supremo”.

Mullah Hassan Akhund, o candidato a primeiro-ministro que chefia o conselho de liderança do Taleban, “Rihbari Shura”, serviu como ministro no Afeganistão controlado pelo Taleban antes do início da guerra com os Estados Unidos em 2001.

Especula-se que o consenso foi alcançado durante a estada do chefe do ISI em Cabul na semana passada. Faiz Hamid está de volta a Islamabad.

O esboço potencial do novo regime levantou questões sobre o cumprimento do Taleban de sua promessa de um governo inclusivo.

Parece não haver papel para os ex-líderes do país – incluindo o ex-presidente Hamid Karzai e o ex-ministro das Relações Exteriores Abdullah Abdullah – apesar das negociações mantidas com o Taleban depois que eles capturaram Cabul.