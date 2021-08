Mudança misteriosa no Google Maps está causando muita confusão no Android Auto

Além dos recursos de navegação padrão, o Google Maps também vem com uma série de adições, algumas das quais são menos óbvias do que outras, mas ainda desempenham um papel importante na experiência geral com o aplicativo.

Um desses recursos é como o Google Maps se adapta a diferentes tipos de monitores e carros. Por exemplo, se você possui um carro com volante à direita, o Google Maps pode ajustar automaticamente a interface do usuário para exibir informações básicas perto do motorista.

Portanto, por exemplo, não importa o tipo de carro que você tem (direção à esquerda ou à direita), o Google Maps sempre mostra os detalhes mais importantes de navegação perto do motorista, o que faz todo o sentido, já que o aplicativo deve ser usado principalmente atrás do volante

Mas, como se constatou, a recente mudança no Google Maps tornou tudo tão confuso para muitos usuários que o estilo dos carros com volante à direita foi redefinido para parecer um modelo para canhotos quando o aplicativo está sendo executado no Android Auto.

Desnecessário dizer que essa mudança no layout é tão inesperada quanto pode parecer e, às vezes, torna mais difícil usar o Google Maps, especialmente com a navegação ativada.

Por outro lado, não está claro exatamente por que essa mudança no Google Maps. O próprio Google confirmou que está investigando relatos de que o Google Maps usa a configuração LHD em carros RHD, e isso parece ser uma sugestão de que é apenas um bug e não o comportamento pretendido.

Há algo que você possa fazer para restaurar a posição correta em seu veículo? Na verdade, não, principalmente porque as soluções genéricas agora disponíveis não parecem fazer nenhuma diferença. Reinicializar o Google Maps, limpar o cache e todos os outros truques típicos não restauram o comportamento esperado no Google Maps, pois os usuários são forçados a se ater a algumas informações básicas exibidas perto do passageiro em vez do próprio motorista.

Como esperado, os usuários estão alertando que essa mudança não apenas torna o Google Maps mais confuso e difícil de usar, mas também distrai e, em alguns casos, é perigoso.

“Está prestes a travar hoje porque o mapa agora está sendo exibido no lado esquerdo da tela, longe do motorista, o que causa muita distração,” alguém explique Nos fóruns oficiais do Google, onde dezenas de usuários já relataram o mesmo problema no Android Auto.

“Isso realmente precisa ser consertado! Em sua forma atual, é perturbador, inutilizável e perigoso porque requer que você olhe para o lado do passageiro da tela,Outra pessoa adicionada.

Nesse ínterim, quem exatamente tem maior chance de ter esse problema? Acontece que isso acontece principalmente em carros RHD e, embora ainda não esteja claro se os modelos LHD também são afetados, estou vendo mais e mais pessoas reclamando sobre o Google Maps mudar repentinamente de layout durante a noite.

E agora, algumas boas notícias. O Google confirmou que já está investigando o problema, porém, por outro lado, não há uma estimativa de quando uma correção será lançada para que o Google Maps volte ao normal.

Infelizmente, aqueles que lutam com esse problema e consideram o Google Maps confuso e perigoso ao volante não têm outra escolha a não ser mudar para outro aplicativo de navegação, pelo menos até que o Google encontre uma solução.

Existem muitas alternativas interessantes disponíveis, mas sem dúvida uma das melhores é o Waze, outra solução de navegação de propriedade do Google que também ajuda a evitar o trânsito em uma área específica. Por outro lado, o Waze carece de suporte para mapas off-line, pois precisa de acesso constante à Internet para recuperar relatórios de outros usuários e determinar a rota mais rápida até o destino.