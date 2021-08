MP afegã deportada erroneamente, diz governo, concede visto de emergência

O governo disse na quinta-feira que a deportação de um parlamentar afegão do Aeroporto Internacional Indira Gandhi de Nova Delhi em 20 de agosto – Relatado por Indian Express – Foi um erro não intencional.

Ela também entrou em contato com Rangina Kargar, um membro da Wolsi Jirga que representa o distrito de Faryab, e “se desculpou” pelo que aconteceu. Pedi a ela que solicitasse um visto de emergência.

A questão foi levantada em uma reunião de todos os partidos convocada pelo governo para informar os líderes sobre a situação no Afeganistão.

Indian Express Foi relatado na quinta-feira que Karghar chegou ao aeroporto IGI no início de 20 de agosto de Istambul em um voo flydubai. Embora ela tivesse um passaporte diplomático / oficial que facilita viagens sem visto em um acordo recíproco com a Índia, ela foi enviada de volta pela mesma companhia aérea a Istambul via Dubai depois de ter que esperar no aeroporto.

Fontes disseram que os líderes do Congresso Malikarjun fora de Anand Sharma e Adair Ranjan Chaudhry levantaram a questão na reunião de todos os partidos.

“Por que a Middle East Airlines tomaria tal atitude contra um político veterano do Afeganistão que viaja com frequência para a Índia e possui um passaporte diplomático?” Os líderes perguntaram ao Ministro das Relações Exteriores S. Jaishankar.

Fontes disseram que o lado do governo respondeu que foi um erro não intencional porque houve “pânico” após relatos do Taleban retirando alguns passaportes com vistos indianos. Um alarme também foi acionado.

Karg mais tarde disse aos repórteres: “Levantamos a questão da deportação do MP. Ele (Jaishankar) disse que foi um erro e que tal incidente não aconteceria no futuro. Eles (o governo) lamentaram isso.”

O governo também entrou em contato com Kargar. JP Singh (secretário adjunto responsável pelo Paquistão, Afeganistão e Irã no Oriente Médio e na África) falou comigo. Peço desculpas pelo ocorrido e pedi para solicitar o visto eletrônico de emergência. Perguntei se o passaporte oficial não era mais válido, mas ele não respondeu. Eu disse a ele que tentei conseguir um visto eletrônico para minha filha em (19 de agosto), mas não houve resposta ao pedido ”, disse Kargar ao Indian Express.

Ela disse que esperou 16 horas no aeroporto de Delhi no dia 20 de agosto, das 6h às 22h, antes de embarcar para Istambul via Dubai.

Antes da reunião do caucus, o congressista Manish Tiwari, enquanto tuitava o relatório do Indian Express, disse que esperava que o Ministro das Relações Exteriores na reunião explicasse por que o parlamentar afegão foi deportado apesar de ter documentos de viagem válidos. “Quando precisamos ver que estamos ao lado das mulheres do Afeganistão, parece que nos colocamos contra elas. É triste”, postou ele no Twitter.

Kargar teve uma consulta médica em um hospital do sul de Delhi no dia de sua chegada e recebeu uma passagem de volta em 22 de agosto para Istambul. Ela estava viajando sozinha enquanto seu marido Fahim e seus quatro filhos estavam em Istambul.

Fahim Kargar é o chefe do Estado-Maior da Woolsi Jirga, e a família chegou a Istambul no final de julho. Turcomena nascida em Mazar-i-Sharif em 1985, ela não pertence a nenhum partido político e se descreve como uma ativista dos direitos das mulheres.