Mortalidade aumentou em Portugal em julho

A mortalidade aumentou em julho face ao mês anterior, mas a tendência de redução do número de óbitos continuou a ser igual à de igual período de 2020, segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Dados de números chave do INE mostram que 8.757 pessoas morreram em julho (+549) do que no mês anterior, mas a tendência de queda não mudou em comparação com o mesmo período em 2020, com menos 1.654 mortes registradas. O número de mortos do Govt-19 subiu para 268 em julho (+192 em comparação com junho de 2021), representando 3,1 por cento do total de mortes.

O INE lembrou que o maior número de óbitos por mês desde o início da epidemia (19.670) foi registado em Janeiro deste ano, o que é de 65,8 por cento (+7.808 óbitos) face ao mesmo mês de 2020. Do total de óbitos, 5.785 foram causadas pelo Govt-19, 29,4 por cento em janeiro E o número máximo mensal de mortos é Covid-19.

Depois de atingidos esses valores, o número de mortos em fevereiro passou a cair para 12.762, “porém, registrou valores superiores ao mesmo mês de 2020”, 29,2% a mais (+ 2.882 óbitos). Naquele mês, o número de mortos do Govt-19 foi de 3.594, o segundo maior desde janeiro, com 28,2% no total.

“Este mês, pela primeira vez desde o início da epidemia, ficou abaixo do valor correspondente em 2020 (-712 mortes), excluindo as mortes do Govt-19 registadas em fevereiro”, insiste o INE. Dados do INE mostram que o número de óbitos continuou a diminuir nos meses de março, abril, maio e junho deste ano, ficando abaixo dos valores registados nos mesmos meses.