Montadoras gastam bilhões na mudança para veículos elétricos

A Polícia Estadual de Vermont divulgou esta foto de um Chevrolet Bolt elétrico 2019 que pegou fogo em 1 de julho de 2021 na garagem do deputado Timothy Briglin, um democrata. Polícia Estadual de Vermont

As montadoras estão gastando bilhões de dólares para fazer a transição para carros mais limpos, ecológicos e movidos a bateria, mas a nova tecnologia tem um custo ainda maior: incêndios em veículos que prejudicam a reputação, recalls, perdas repentinas de energia e problemas de inicialização para alguns carros. A curva de aprendizado com baterias é bastante íngreme para as montadoras tradicionais, e a tecnologia de baterias continua sendo um desafio até mesmo para elas Teslaque encontrou problemas semelhantes. Mas as montadoras estão ansiosas para abraçar a nova tecnologia com o presidente Joe Biden Na Casa Branca, para pagar metade das vendas de carros novos Eletricidade em 2030, um plano que provavelmente trará bilhões de dólares em impostos e outros incentivos. Embora retornos onerosos ocorram em veículos convencionais com motores de combustão interna, muitos dos pontos problemáticos atuais para veículos elétricos são software e baterias – duas áreas importantes dos veículos elétricos que não são áreas historicamente primárias de especialização para as montadoras de Detroit. “Sempre que você entra em uma nova área de tecnologia, há mais para aprender e você sabe”, disse Doug Bates, chefe de automotivo da J.D. Power, à CNBC. “Existem riscos e há coisas a serem aprendidas.” Os problemas já estão aparecendo nos balanços das empresas. Três fabricantes de automóveis de alto nível no ano passado – Motores gerais, Hyundai Motor e Ford Motor Envolvendo cerca de 132.500 veículos elétricos, com um custo combinado de US $ 2,2 bilhões. Recentemente, a General Motors disse que iria gastar $ 800 milhões mediante chamada de Chevrolet Bolt EVs após vários incêndios relatados causados ​​por “dois raros defeitos de fabricação” nas células da bateria de íon-lítio na bateria do veículo.

Os recalls são comuns na indústria automobilística, especialmente para carros novos. É um dos motivos pelos quais os compostos com a tecnologia mais recente apresentam desempenho tradicionalmente insatisfatório em alguns estudos da JD Power. “Quando você passa do gás para o elétrico, haverá todo um novo conjunto de problemas com os quais você terá que lidar, e nós apenas temos que descobrir como lidar com aqueles problemas que você sabe que não precisamos”, disse Sam Abu Samid, analista principal da Guidehouse Insights. READ Bolsas asiáticas movimentam-se perto das mínimas do ano, Nova Zelândia mantém taxas de juros estáveis ​​Por Reuters Recentes recalls ou problemas com baterias ou novos programas de veículos elétricos incluíram: General Motors no mês passado Ligue novamente de 2017-2019 Chevrolet Bolt EVs após pelo menos dois EVs que foram reparados devido a um problema anterior pegaram fogo. A montadora disse que funcionários da General Motors e LG Energy Solution, que fornece células de bateria de carro, identificou um “defeito de fabricação raro” em veículos elétricos que aumenta o risco de incêndio. O recall de US $ 800 milhões cobre cerca de 69.000 veículos em todo o mundo, incluindo quase 51.000 nos Estados Unidos

Porsche Lembre-se do Taycan, o carro-chefe EV, devido a um problema de software que fez com que o veículo perdesse completamente a potência durante a condução.

em abril, Ford Motor Um “pequeno número” de primeiros clientes de seu crossover EV Mustang Mach-E relatou que as baterias de 12 volts em seus veículos não carregavam, impedindo que esses veículos operassem. A Ford disse que foi devido a um problema de software.

Na Europa, a Ford lembrou no ano passado cerca de 20.500 crossovers híbridos Kuga e suspendeu as vendas de veículos devido a preocupações de que as baterias dos veículos pudessem superaquecer e causar um incêndio. Custou à montadora US $ 400 milhões.

BMW, Volvo e outros também fizeram recall de veículos elétricos, incluindo modelos híbridos plug-in, devido a problemas com seus sistemas de bateria. Bates, cuja carreira incluiu cargos na Toyota, Fiat Chrysler e Apple, disse acreditar que as montadoras antigas resolverão esses problemas à medida que lançarem mais veículos elétricos. Ele disse que era apenas uma questão de tempo. “Eu não diria que os OEMs tradicionais tivessem mais ou menos problemas do que a Tesla”, disse ele. “Houve incêndios com Teslas também. Eles obviamente têm muita experiência agora.”

enquanto Tesla Ela evitou grandes recalls de seus veículos elétricos devido a problemas com baterias, e litígios e investigações por funcionários federais nos Estados Unidos e na Noruega podem causar problemas para a empresa. A Administração Nacional de Segurança de Tráfego Rodoviário abriu uma investigação em outubro de 2019 sobre baterias Tesla de alta tensão.

Um Tesla Model S Plaid pegou fogo enquanto o motorista estava ao volante, de acordo com o chefe dos bombeiros local e os advogados que representavam o motorista, em 29 de junho de 2021, em Haverford, Pensilvânia. Introdução por Geragos & Geragos

A investigação foi aberta depois que o Escritório de Investigação de Defeitos da NHTSA recebeu uma petição alegando que a Tesla lançou uma ou mais atualizações de software para controlar e mascarar um defeito potencial que poderia levar a incêndios não acidentais em baterias afetadas. O advogado Edward Chen, da Califórnia, que entrou com a petição, também entrou com uma ação coletiva no caso contra Tesla em agosto de 2019. Enquanto Tesla recentemente concordou em pagar $ 1,5 milhão para resolver o processoA investigação NHTSA permanece aberta. Após o acordo, o CEO Elon Musk disse no Twitter: “Se estivermos errados, estamos errados. Nesse caso, estávamos errados.” Outra ação coletiva proposta na Califórnia, Fish v. Tesla Inc. , que a Tesla mencionou propositalmente a capacidade das baterias de alta tensão em seus carros e usou “verificações de saúde da bateria” remotas e atualizações de software para disfarçar a deterioração da bateria, evitando que os proprietários substituíssem as baterias às quais tinham direito na garantia. A reclamação diz que o Tesla Model S de 2014 do principal demandante perdeu mais da metade de seu alcance em apenas seis anos, caindo para o equivalente a 144 milhas com carga total de um alcance de 265 milhas quando ele o comprou. As reclamações sobre baterias nos Estados Unidos foram semelhantes às da Noruega, onde mais de 30 motoristas de Tesla disseram aos tribunais que uma atualização de software de 2019 reduziu a vida útil da bateria do Teslas, reduziu o alcance e os carros demoraram mais para carregar, de acordo com Jornal norueguês Nettavisen. O tribunal inicialmente ficou do lado dos proprietários e disse à Tesla que poderia ter que pagar até US $ 16.000 para cada um dos clientes afetados pelo programa de estrangulamento da bateria, que poderia chegar a US $ 163 milhões.

Em abril, CEO da Tesla Elon Musk Durante uma teleconferência de resultados, ele disse que havia “mais desafios do que o previsto” no desenvolvimento de novas versões do Tesla Model S e X – os carros mais caros da empresa. Isso incluiu o recém-lançado S Plaid e “uma quantidade significativa de desenvolvimento para garantir que a nova bateria S / X seja segura.” Tesla não respondeu a comentários sobre as investigações ou alegações federais. A empresa ainda não ofereceu uma versão atualizada de seu SUV de luxo, o Modelo X, e atrasou a entrega de vários carros de clientes do Modelo S este ano.

Em geral, incêndios em veículos são comuns. de acordo com National Fire Protection AssociationEm 2018, ocorreram 212.500 incêndios em carros que mataram 560 civis, 1.500 civis feridos e US $ 1,9 bilhão em danos diretos à propriedade nos Estados Unidos em 2018. A maioria desses incêndios não envolveu veículos elétricos, que ainda representam apenas cerca de 2% a 3% das vendas de carros novos nos Estados Unidos anualmente. No entanto, os fabricantes de automóveis e seus fornecedores de células de bateria devem ser muito cuidadosos na fabricação de veículos elétricos a bateria e suas peças.