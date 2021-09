Monica Lewinsky diz que Bill Clinton deveria se desculpar por seu infame caso, e diz que ela mudou para o trabalho apesar de tudo

Monica Lewinsky Ela foi franca sobre seus sentimentos por ela Bill Clinton Antes da estreia para dramatizar seu relacionamento em “Impeachment: American Crime Story. ”

A ex-estagiária da Casa Branca se viu no centro de um escândalo de impeachment e do ridículo público em 1998, depois que uma amiga, Linda Tripp, revelou detalhes de seu relacionamento ao público. Agora, a história é trazida de volta à vida por “American Crime Story” da FX, da qual Lewinsky é o sujeito e produtor.

Falando no “Today” terça-feira antes da estreia da série, ela deixou claro que está nervosa que o público verá alguns de seus chamados “tristes”, o pior dos julgamentos, ganhar vida.

“Eu realmente tive dois papéis neste projeto, como produtor, estou muito orgulhoso do projeto. Mas como sujeito, estou nervoso,” Eu disse ao hospedeiro. “Estou nervoso que as pessoas verão alguns dos piores momentos da minha vida e muitos comportamentos dos quais me arrependo. Se você se lembra dos seus vinte anos, não faz muito tempo, isso é muito triste.”

Trailers para a série “Gamework” da FX sobre assuntos Clinton-Lewinsky caem

O show vai mergulhar em detalhes íntimos, não apenas sobre o papel de Clinton na posição sobre o poder presidencial, mas a culpa de Lewinsky no caso que levou ao escândalo público e impeachment histórico. Ela foi questionada diretamente se tinha alguma má vontade em relação ao ex-presidente ou se ainda esperava um pedido de desculpas dele.

“Eu acho que houve um longo período antes que minha vida mudasse nos últimos seis ou sete anos onde … eu me senti muito em não ter tido essa decisão”, ela explicou. Estou tão grato por não ter mais esse sentimento, e eu não preciso disso. “

Monica Levinsky revela seu “maior recorde”

No entanto, ela observou, ele “deveria querer se desculpar” da mesma forma que qualquer pessoa que magoou outra pessoa com suas palavras ou ações deveria querer uma compensação.

Lewinsky concluiu seus pensamentos sobre o escândalo observando que ela acredita que se o mesmo escândalo acontecesse hoje na era das mídias sociais, abolição da cultura e na sociedade pós-consciente de MeToo, as coisas seriam diferentes. No entanto, ela indicou que pode não ser necessariamente melhor para ela.

Clique aqui para assinar nosso boletim informativo de entretenimento

“Não são apenas as pessoas no poder que têm os votos”, explicou ela. “Esta é uma das belezas e feras nas redes sociais. Mais pessoas podem ser ouvidas, então talvez eu consiga mais apoio.”

CLIQUE AQUI PARA O APP FOX NEWS

Lewinsky continuou dizendo que, enquanto sua reputação foi jogada para os lobos em 1998, as coisas que as pessoas acreditam que a ajudariam hoje também são lugares onde nossa sociedade está “afundando em desgraça”, que ela planeja abordar em seu próximo documentário sobre a vergonha pública. No entanto, ela está atualmente se concentrando na estréia de “Impeachment: American Crime Story”.