Miri Regev, do Likud, enfrenta reação contra alegações de que “DNA branco” governa o partido

A ex-ministra do Likud, Miri Regev, está enfrentando oposição de outros legisladores do Likud depois de denunciar o “DNA branco” da liderança do partido.

Em uma entrevista ao jornal Yedioth Ahronoth publicada na sexta-feira, Regev, que havia falado anteriormente sobre suas esperanças de se tornar primeira-ministra um dia, observou que muitos dos principais cargos de Israel nunca foram ocupados por um judeu Mizrahi (ou Mizrahi) desde o estado foi fundado há 73 anos. ano apesar de a maioria dos membros do partido Likud pertencer à comunidade.

A maioria dos membros seniores do Likud – escolhidos nas primárias internas – são descendentes de Ashkenazi ou europeus, assim como todos os líderes partidários.

Se os membros do Likud continuarem a eleger líderes com DNA branco, outro Likud surgirá. “Um verdadeiro Likud Mizrahi dará a Mizrahi uma voz que foi excluída por anos, com a qual uma correção de classe deve ser realizada”, disse ela ao jornal Yedioth Ahronoth.

Dobrando sua declaração, ela disse no sábado ao Canal 13 que “há uma elite ocidental aqui que basicamente controla a maioria dos centros de poder … é inaceitável depois de 73 anos, que não haja primeiro-ministro oriental ou mulher. , nem Mizrahi como chefe ou juiz principal. “

Obtenha a edição diária do Times of Israel

Por email e não perca as nossas notícias mais importantes Ao se registrar, você concorda com os termos

Eu acho que este é o dia depois de Bibi Netanyahu [goes]Ela disse ao jornal que os membros do Likud deveriam olhar para dentro. “Temos orientais excelentes, bons e de alta qualidade que podem liderar o Likud até o fim”, acrescentou.

Regev, 56, nasceu em Israel, filho de pai marroquino e mãe espanhola.

Likud MK Miri Regev fala durante uma sessão do Knesset em Jerusalém, 2 de agosto de 2021 (Yonatan Sindel / Flash90)

Mas muitos Likud MKs rejeitaram suas reivindicações, e alguns a acusaram de querer substituir Netanyahu agora que o partido não estava mais no poder.

“Qualquer um que disser:‘ Vou concorrer à liderança do Likud no dia seguinte a Netanyahu ’pode secretamente querer esse dia e tomar medidas para que isso aconteça – pública ou secretamente”, disse MK Amir Ohana ao Canal 12 no sábado. .

“Fiquei surpreso. Seus comentários são estranhos. Miri Regev votou em Ashkenazi Netanyahu todos esses anos … Por que ela de repente teve considerações étnicas?”, Disse MK Yuval Steinitz à rádio Kol Barama no domingo.

MK Tzachi Hanegbi disse ao Canal 12: “Minha mãe era uma líder Mizrahi e poderia ter sido uma primeira-ministra muito bem-sucedida, mas não porque ela é filha de um pai iemenita e mãe marroquina, mas por causa de seu caráter. É assim que os líderes do Likud são eleitos. “

O Likud MK Nir Barkat, visto como o principal candidato do partido, postou um vídeo no Twitter na sexta-feira do ex-primeiro-ministro Menachem Begin falando contra as divisões étnicas nas eleições de 1981 do país.

“Somos todos irmãos, somos todos judeus”, escreveu Barakat.

Likud MK Nir Barkat fala em uma conferência partidária em Tel Aviv, 10 de junho de 2021 (Avshalom Sassoni / Flash90)

Barkat disse que concorreria ao líder do Likud quando Netanyahu renunciasse e prometesse vencer a corrida. Mas Barakat convocou em junho para realizar as primárias para a liderança atraso.

Netanyahu venceu de forma decisiva as primárias do Likud em 2019, quando derrotou o desafio do ex-ministro do partido, Gideon Sa’ar. Então Sa’ar deixou o Likud em 2020 para iniciar o partido Nova Esperança, que fazia campanha para não servir em um governo liderado por Netanyahu.

O Likud adiou outro turno de primárias desde então, em meio à turbulência política que viu quatro turnos de eleições em dois anos.

Uma coalizão de oito partidos, liderada pelo primeiro-ministro Naftali Bennett de Yamina e o líder de Yesh Atid, Yair Lapid, depôs Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel com mais tempo no cargo, em junho, enviando o Likud à oposição pela primeira vez desde 2009.