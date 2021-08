Mergulho louco na cachoeira mais longa do mundo baleada por um drone FPV

diretor Ellis Van Jason Ele postou um vídeo em que faz sua visão em primeira pessoa (FPV) drone bem ao longo da borda de Angel Falls, a cachoeira mais alta do mundo. Sem esse tipo de drone, seria impossível capturar a vista de cair o queixo assim.

Os drones FPV têm sido usados ​​historicamente em corridas, mas com a introdução de câmeras melhores e menores, e graças à incursão de DJI em campo com FPV tornando o acesso a este tipo de drone mais difundido, os criadores os usaram para capturar algumas fotos verdadeiramente incríveis . Apenas no ano passado, alguns dos vídeos aéreos mais impressionantes foram feitos com drones FPV e os cineastas parecem se superar constantemente.

Enquanto cineastas como Jay Christiensen, do Rally Studios, de Minessota, usaram FPVs para capturar histórias curtas quem – qual Faça um tour por diferentes locais feitos pelo homemOutros, como Van Jason, o usam para capturar paisagens deslumbrantes de maneiras que antes eram impossíveis.

Ao contrário dos drones típicos, os drones FPV são controlados por meio de um fone de ouvido com transmissão ao vivo do vôo que coloca o piloto em uma posição tão visível que ele sente como se estivesse pilotando a aeronave de um pequeno assento dianteiro.

Muitos drones são capazes de demonstrar a perspectiva descendo a cachoeira, mas apenas os drones FPV têm a velocidade no ar e a capacidade de manobra para fazer isso de uma forma que faça o piloto – e o observador – sentirem que estão voando.

“É como se você fosse um pássaro”, diz Van Jason. CNN. “Você pode voar para onde quiser.”

Van Jason, um piloto que mora na Suíça e também dá uma aula virtual sobre cinematografia FPV, viaja ao redor do mundo capturando várias paisagens de uma perspectiva aérea em primeira pessoa. Ele já fotografou as Ilhas Faroé, Madeira, Portugal, Filipinas, as Dolomitas e o Matterhorn em uma perspectiva em primeira pessoa.

Angel Falls é a cachoeira ininterrupta mais alta do mundo, com uma altura de 3.212 pés e um mergulho de 2.648 pés. Esta enorme altitude é transmitida em cerca de 17 segundos do topo para a base enquanto Van Jason pilota seu minúsculo drone perto da água, espirrando gotas na câmera.

Ele descreve sua viagem em Angel Falls, na Venezuela, como um item de sua “lista de escavadeiras” que ele queria pegar há muitos anos. Para fazer o filme, Van Jason passou duas semanas viajando pelas selvas da Venezuela e explorando a área de barco, a pé, de helicóptero e drone.

Para obter mais informações de van Jason, certifique-se de se inscrever em Seu canal no YouTube.