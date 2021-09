Melbourne desiste dos planos COVID-Zero, muda o foco para vacinações rápidas

Bloqueio de Melbourne provavelmente será estendido até 23 de setembro

NSW espera que a taxa de vacinação alcance 70% em meados de outubro

Tesoureiro pede aos estados que sigam os planos nacionais de reabertura

SYDNEY (Reuters) – As autoridades australianas prorrogaram na quarta-feira o bloqueio do COVID-19 em Melbourne por mais três semanas, mudando seu foco para as campanhas de vacinação rápida e se afastando da estratégia de repressão para reduzir os casos a zero.

O primeiro-ministro vitoriano, Daniel Andrews, anunciou uma redução surpreendente das restrições estritas, uma vez que 70% da população adulta do estado recebe pelo menos uma dose, um marco que ele espera atingir pelo menos até 23 de setembro, com base nas taxas de vacinação atuais.

Andrews disse a repórteres em Melbourne, capital do estado, depois que um bloqueio de quase um mês não conseguiu conter o surto. O fechamento deveria terminar na quinta-feira.

“Nós temos tempo para permitir que as vacinas sejam feitas o tempo todo, enquanto fazemos esse trabalho muito duro, esse trabalho muito doloroso e difícil, para manter a cobertura o máximo possível nos casos”.

Os novos casos locais saltaram para 120 em Victoria de 76 no dia anterior. Dos novos casos, 100 passaram algum tempo na comunidade contagiosa.

A vizinha New South Wales, onde fica Sydney, antecipou na quarta-feira sua meta de vacinar 70% das pessoas com mais de 16 anos para meados do próximo mês, a partir da meta inicial no final de outubro, quando o surto aumentou a vacinação.

“Não importa onde você more, a vida será muito melhor e mais livre, contanto que você receba uma vacina de 70%”, disse Berejiklian a repórteres. Até o momento 37% foram totalmente vacinados no estado, enquanto 67% receberam pelo menos uma dose, um pouco mais que os números nacionais.

Um total de 1.116 novos casos foram detectados em NSW, abaixo dos 1.164 do dia anterior. New South Wales relatou quatro novas mortes elevando o número total de mortes no último surto para 100.

Vivendo com o vírus

A Austrália está tentando controlar uma terceira onda de infecções que prendeu mais da metade de seus 25 milhões de habitantes. Sydney e Melbourne, suas maiores cidades, e a capital Canberra estão sujeitas a pedidos rígidos para ficar em casa por semanas.

Apesar das recentes explosões, conseguiu manter os números de coronavírus relativamente baixos, com pouco mais de 55.000 casos e 1.012 mortes.

O governo federal pressiona os estados e territórios a cumprir Plano de reabertura nacional Uma vez que as taxas de vacinação atingem 70% -80%, embora alguns estados sem vírus tenham dito que eles podem ser adiados devido ao rápido aumento de casos em Sydney.

Berejiklian disse que NSW será aberta para viajantes internacionais quando as vacinações chegarem a 80% e que pode permitir que pessoas residentes em outros estados voem para Sydney, mesmo se outros países decidirem não abrir suas fronteiras.

O secretário do Tesouro Federal, Josh Frydenberg, pediu aos líderes estaduais que sigam os planos nacionais de reabertura.

“Siga o plano … um plano que permita às empresas reabrir e planejar seu futuro … um plano que leva a Austrália a viver em segurança com o vírus”, disse Frydenberg.

Reportagem de Ringo Jose. Edição de Stephen Coates e Michael Perry

