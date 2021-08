Mark Zuckerberg tem amigos, eles vivem apenas no Metaverso

Mark Zuckerberg e seus colegas são tecnicamente poucos O termo ‘metaverso’ rendeu muito ultimamente, prometendo todos os tipos de mudanças “revolucionárias” na maneira como interagimos uns com os outros e com o mundo ao nosso redor por meio da fusão do físico e do digital. E sabe de uma coisa? OK. Todos os dias viajamos mais longe na miserável toca do coelho, então podemos também ir a um cyberpunk completo com alguns planos de ficção científica como o Metaverso.

No início desta semana, após meses de exagero, o público foi presenteado com o primeiro grande exemplo de Zuckerberg do que o Metaverso que se aproxima rapidamente tem reservado para nós. Então, como fica? Uma atitude de Matrix cheia de casacos de couro, botas de plataforma e óculos de sol de interior? você pode ver bicicletas? Oh cara, seria engraçado e / ou perturbador descobrir que tudo isso é apenas mais uma venda de uma empresa de tecnologia gigante já objetivamente terrível tentando sugar mais de nosso tempo, dinheiro e dados privados …

…Hmm. Nas palavras de um homem desapontado, mas um pouco não surpreso: Bem, não sabíamos o que esperar.

Este é o estilo de 2007 Nós esportes imitação é Horizon work roomsO primeiro grande projeto de produção já está disponível para testes beta no fone de ouvido Oculus 2 VR do Facebook. Zuckerberg disse que, desde o ensino médio, ele vem pensando em como criar um sistema imersivo onde as pessoas possam sentir que estão jogando juntas ou explorando – parte de algo chamado “metaverso”. Leia o relatório de CBS News. Claro, isso é um absurdo por duas razões óbvias:

a) Zuckerberg provavelmente nunca jogará um jogo em sua vida.

b) Não temos certeza se é realmente ela tem amigos.

Horizon Workrooms é apenas uma tentativa triste e multimilionária de convencer a todos do contrário. Claro, “Zuk” – você completamente Você tem um monte de melhores amigos que acham você super legal e divertido, mas eles moram em um país diferente. no “Metaverso”. Então, em suma, a transformação metafísica revolucionária da sociedade do Facebook é fundamentalmente justa Wii. Sala de reuniões. Em que tempos estranhos vivemos.

