Maiô Kerry Washington – Fotos – Vida em Hollywood

Kerry Washington exibiu sua figura adorável em um maiô recortado sexy enquanto nadava na piscina.

Quando se trata de Kerry Washington, 44, Não é segredo que ela tem um corpo incrível e ela provou isso ao mergulhar na piscina enquanto usava um maiô sexy. A atriz optou por usar um maiô Dolce & Gabbana de uma peça com uma fenda larga no peito. Ela postou uma apresentação de slides de fotos dentro e fora da piscina com a legenda “Terça-feira de gotejamento”.

Keri puxou o cabelo para trás em um coque baixo e puxado para trás e acrescentou um sexy prata metálico e um olho esfumaçado preto, e complementou-a com minúsculos brincos de ouro. Keri está sempre usando algum tipo de maiô sexy nas redes sociais.

Na verdade, apenas no mês passado, ela apareceu em uma pequena foto biquíni amarelo enquanto no deserto. Ela balançou a pequena camisa triangular e a calça lateral combinando enquanto estava no meio do deserto. Uma foto a mostrava olhando para longe usando óculos escuros enormes, enquanto a segunda foto a mostrava pulando no ar de empolgação.

Kerry olhou naturalmente lindo Porque ela deixou seu cabelo castanho curto em cachos naturais enquanto seu estômago e pernas estavam totalmente dispostos. Ela legendou as fotos, “Lá vem o sol.” Keri está sempre exibindo sua figura adorável nas redes sociais e, além de seu look amarelo sexy, ela recentemente postou uma foto dela na piscina no dia 4 de julho. Ela usava um mini biquíni de peônia branca e azul enquanto descansava em uma piscina vermelha, branca e azul.