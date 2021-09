Maine relata 665 novos casos de COVID-19 e mais três mortes

Maine relatou 665 novos casos de COVID-19 na sexta-feira, o maior total em um único dia desde 20 de janeiro, perto do pico da epidemia. Houve três mortes adicionais.

Desde o início da epidemia, Maine 77.578 casos de COVID-19 relatados, 940 mortes. O condado de Penobscot continuou sua alta recente, com o estado chegando ao topo com 148 novos casos na sexta-feira, seguido pelo condado de Cumberland com 92 casos adicionais. Todos os condados em Maine, exceto Lincoln County, são classificados como tendo uma alta taxa de transmissão do vírus, de acordo com as diretrizes dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA, o que significa que as pessoas são aconselhadas a usar máscaras em espaços públicos fechados, independentemente do estado de vacinação. O condado de Lincoln está listado como tendo uma grande transmissão.

A média de novos casos diários de sete dias aumentou para 372,3 na sexta-feira, em comparação com 215,6 na semana anterior e 101,4 no mês anterior. Sexta-feira foi o segundo dia consecutivo com mais de 600 novos casos.

Na quinta-feira, a governadora Janet Mills anunciou que o estado vai atrasar a aplicação das exigências de vacinação para profissionais de saúde de 1º a 29 de outubro, dando aos provedores mais tempo para lidar com a possível escassez de força de trabalho de trabalhadores que recusam a vacina e deixam seus empregos. .

“Meu objetivo é que todos os profissionais de saúde no Maine sejam vacinados”, disse Mills em um comunicado. “Qualquer pessoa colocada aos cuidados de um profissional de saúde tem o direito de esperar – como acontece com suas famílias – que receberá cuidados de alta qualidade e seguros de uma equipe totalmente vacinada”.

Mallory Shaunessy, diretora executiva da Coalition for Addiction and Mental Health Services, liderou um esforço na semana passada para conseguir mais tempo para os profissionais de saúde se vacinarem para tentar lidar com uma possível escassez de mão de obra. Vários provedores que representam lares de idosos, serviços de saúde mental, usuários abusivos de substâncias, profissionais de saúde domiciliar e outros Mills solicitaram um atraso de 45 dias em uma carta datada de 26 de agosto.

Shaughnessy disse na quinta-feira que as agências de serviço social estão em uma posição “precária” e estão perdendo funcionários em lugares como Starbucks e Walmart. Três lares de idosos anunciaram recentemente seus fechamentos devido a problemas de pessoal.

“Os fornecedores de vacinas perderão de 15 a 25 por cento de seus funcionários, que recusarão totalmente a vacina”, disse Shaunessy. “O mês extra será definitivamente bom para eles. Precisamos de tempo para tentar encontrar outras pessoas.”

Na frente da vacinação, 848.862 pessoas no Maine, ou 63,15 por cento dos 1,3 milhão de residentes do estado, receberam sua dose final da vacina COVID-19.

