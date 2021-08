Lucros do segundo trimestre da Ulta Beauty (ULTA)

Flórida, Port St. Lucy, The Landing at Tradition, Outdoor Mall, Ulta, Cosmetics Beauty Store.

Ulta Beauty As ações subiram quase 5% nas negociações prolongadas de quarta-feira, depois que a empresa informou que as vendas do segundo trimestre fiscal saltaram mais de 60%, à medida que os clientes correram para reabastecer suas bolsas de maquiagem.

A Ulta aumentou sua previsão para o ano inteiro depois de ver o retorno da demanda dos clientes por produtos de beleza.

“Este desempenho reflete o renascimento da categoria de beleza, os investimentos e escolhas que fizemos no ano passado para nos adaptarmos à turbulência do mercado, fortalecer nossa posição de liderança e os esforços contínuos de nossos parceiros para oferecer ótimas experiências aos nossos hóspedes”, disse CEO Dave Kempel.

No início da quarta-feira, suas ações atingiram a maior alta em 52 semanas, a US $ 390,68.

Aqui está o que a empresa fez no segundo trimestre encerrado em 31 de julho, em comparação com o que os analistas ouvidos pela Refinitiv esperavam:

Lucro por ação : $ 4,56 contra $ 2,59 esperados

: $ 4,56 contra $ 2,59 esperados Receitas: $ 1,97 bilhão contra $ 1,76 bilhão previsto

O lucro líquido subiu para US $ 250,9 bilhões, ou US $ 4,56 por ação, de US $ 8,1 bilhões, ou 14 centavos de dólar por ação, um ano antes.

A receita saltou para US $ 1,97 bilhão, ante US $ 1,2 bilhão um ano atrás.

Analistas ouvidos pela Refinitiv esperavam que a empresa ganhasse US $ 2,59 por ação e uma receita de US $ 1,76 bilhão.

As vendas mesmas lojas da empresa cresceram 56,3% no trimestre. No ano passado, as vendas mesmas lojas caíram 26,7%, já que a pandemia afetou as vendas de cosméticos. As vendas mesmas lojas no terceiro trimestre foram 13,1% superiores aos níveis de 2019.

O desempenho superior da receita foi impulsionado por um aumento de 52,5% nas transações e um aumento de 26,7% no gasto médio do cliente.

Leia a versão completa de Ulta Beauty aqui.

Esta é uma notícia urgente. . Por favor, verifique novamente para atualizações