Lua Azul neste fim de semana: quando e como assistir

NASA informou que Primeiro uso registrado Da “lua azul” que ocorreu em 1528, enquanto a Sky & Telescope traçava a origem do termo no Maine Farmers ‘Almanac publicado na década de 1930.

“A introdução de ‘Blue’ Moon significa que os nomes tradicionais da lua cheia, como Wolf Moon e Harvest Moon, permaneceram (em sincronia) com sua temporada”, disse a editora de observação da Sky & Telescope Diana Hannekainen em um comunicado à imprensa. Isso foi antes de o falecido astrônomo amador e contribuidor do Sky & Telescope Hugh Pruitt interpretar mal a definição em 1946 e, eventualmente, ajudar a popularizar a definição popular de lua azul: a segunda lua cheia em um mês, a mais recente ocorrendo no Halloween 2020, de acordo com Céu e um telescópio.

As pessoas nas Américas poderão ver a lua quase cheia na noite de sábado, antes que a lua azul verdadeira alcance seu ponto mais alto no céu no início da manhã de domingo à 1h04 (horário do leste dos EUA), De acordo com a NASA . A lua vai chegar iluminação de pico São 8h02min horário do leste dos EUA no domingo e parece que está quase cheio depois do anoitecer daquele dia.

“Evangelista amador de zumbis. Criador incurável. Pioneiro do twitter orgulhoso. Aficionado por comida. Internetaholic. Hardcore introvertido.”