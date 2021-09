Lower Manhattan se recuperou após o 11 de setembro, mas a pandemia acabou com os ganhos

As empresas continuam a se desfazer de seus escritórios no centro da cidade e a procurar inquilinos para assumir seus aluguéis. JPMorgan Chase está tentando descarregar 700.000 pés quadrados de espaço de escritório na Water Street. Advance Magazine Publishers, a empresa de mídia proprietária da Condé Nast, também reteve quase US $ 10 milhões em aluguel durante uma disputa com seu proprietário no One World Trade Center.

A Advance começou a pagar o aluguel em atraso neste verão por decisão do proprietário, The Durst Organization, que concordou em ajudar a Advance a encontrar outro inquilino para ocupar mais de 200.000 pés quadrados de espaço de escritório que não quer mais, disseram as empresas.

Embora a Durst seja dona de aproximadamente 10% do One World Trade Center, ela também administra e aluga o prédio em nome da Autoridade Portuária de Nova York e Nova Jersey, o principal proprietário. A agência arrecadou US $ 243 milhões em aluguel no ano passado de seus edifícios no local do World Trade Center, incluindo o One World Trade Center, US $ 58 milhões menos do que esperava.

“O One World Trade Center é nossa casa e temos orgulho de contribuir com seu legado”, disse Roger Lynch, CEO da Condé Nast.