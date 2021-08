Little Portugal apresenta vinho em lata

A Little Portugal introduziu dois SKUs de vinhos portugueses registados sob a sua marca exclusiva Adega Maine.

O começo de Adeka May Wine Rose Regional Lisbon e Adeka May White Wine Regional Lisbon Os consumidores estão cada vez mais procurando produtos que sejam facilmente compilados para consumo, observou o varejista.

Elaborado a partir das castas Túrica Nacional (61%) e Aragonês (39%), o Adeka May Rose apresenta um aroma delicado com notas florais e frutais regionais de Lisboa e é perfeito para as noites de verão com saladas, pizzas ou massas.

Adeka Franco Regional Lisboa Tin Wine, elaborado a partir das castas Chardonnay (67%) e Arindo (33%), caracteriza-se pela sua frescura contínua, que reveste o paladar e realça o sabor da comida. Acompanha bem pratos de peixe, sushi e queijos.

Ambos estão disponíveis exclusivamente em latas de 250 ml, 99 por 99,99 cada, em mais de 260 lojas Little.

Produção local

No âmbito da aposta na produção nacional, a Little trabalha com mais de 40 enólogos portugueses em vários pontos do país, incluindo marcas de fabricantes como Allende, Turo, Dio e Byros, Península do Chetpal, Lisboa e Vale do Ducas e Vinhos Verdes.

Cerca de 60% das ofertas retalhistas de vinhos portugueses são marcas nativas ou exclusivas, criadas em associação com cerca de 20 fabricantes portugueses, e variam na gama de entrada de vinhos premium.

Entretanto, o CEO da Little Portugal, Milton Rego, disse ao semanário Expressar O retalhista alemão reservou cerca de 180 milhões para investir em Portugal em 2021.

Esses recursos serão usados ​​para a inauguração de oito novos supermercados e a reforma de 20 lojas.

Em abril deste ano, Little Portugal apresentou o seu primeiro vinho vegetariano certificado nacionalmente, Intellevel Vegetarian Tinto é feito a partir de uma mistura das variedades regionais de uvas Allendezo, Alicante Pousset, Aragonese e Chira.

