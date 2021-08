Lei da UE que pode forçar o iPhone a mudar para USB-C a ser introduzida no próximo mês

A Apple pode ter que remover a porta Lightning do Iphone A favor do USB-C, de acordo com a legislação que deverá ser introduzida pela Comissão Europeia no próximo mês, Reuters relatórios.



A legislação criará uma porta de carregamento comum para todos os telefones celulares e outros dispositivos relacionados em todos os países da UE. A mudança deve afetar principalmente a Apple, uma vez que muitos dispositivos Android populares já possuem portas USB-C.

Em 2018, a Comissão Europeia tentou chegar a uma solução final sobre esta questão, mas não conseguiu se tornar lei. Na época, a Apple alertou que impor uma porta de carregamento comum na indústria sufocaria a inovação e criaria lixo eletrônico, pois os consumidores seriam forçados a mudar para novos cabos.

Um estudo de avaliação de impacto de 2019 pela Comissão Europeia descobriu que metade de todos os cabos de carregamento vendidos com telefones celulares têm um conector USB micro-B, 29% têm um conector USB-C e 21% têm um conector Lightning. O estudo sugeriu cinco opções para um carregador comum, com várias opções cobrindo portas em dispositivos e portas em adaptadores de energia.

No ano passado, o debate foi reacendido em nome do Parlamento Europeu Eles votaram esmagadoramente a favor de de um carregador comum, citando a redução do desperdício ambiental e a conveniência do usuário como os principais benefícios.

O executivo da UE está atualmente trabalhando na elaboração da legislação, de acordo com fontes que falaram ReutersQue deve ser lançado no próximo mês.